हरियाणा राज्यसभा चुनाव में घमासान, कांग्रेस के दो वोट रद्द करने की मांग, कांग्रेस बोली-नतीजे प्रभावित करने की कोशिश

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर रार छिड़ गई है. विरोधी दल बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र (Kartikeya Sharma wrote a letter to the Election Commission) लिखकर कांग्रेस के दो विधायकों के वोट रद्द करने की मांग की है. कार्तिकेय शर्मा ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

राज्यसभा चुनाव: बलराज कुंडू को मनाने में जुटे ओपी धनखड़ और अनिल विज, सीएम का दावा- कांग्रेस की हार पक्की

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव (rajya sabha election in haryana) के लिए कुल 90 विधायकों में से 89 ने वोट डाला. निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट डालने से इंकार किया है. चुनाव प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी. लिहाजा चुनाव अधिकारी 4 बजे तक बलराज कुंडू की वोट का इंतजार करेंगे. इस बीच हरियाणा के सीएम का बयान सामने आया है.

Rajya Sabha Election: 90 में से 89 विधायकों ने डाला वोट, बलराज कुंडू ने किया मतदान से इंकार, जानें अबतक क्या-क्या हुआ

कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट को खारिज करने का मामला गरमा गया है. बीजेपी समेत निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा (Kartikeya Sharma) ने आरोप लगाया है कि इन विधायकों ने पोलिंग एजेंट के अलावा दूसरों को भी अपने वोट दिखाये हैं. इस संबंध में कार्तिकेय शर्मा के वकील अमित शाहनी ने चुनाव आयोग को खत भी लिखा है.

कर्ज नहीं चुका पाया तो दोस्त ने की दोस्त की हत्या, ऐसे लगा पुलिस को सुराग

7 जून को न्यू कॉलोनी गुरुग्राम में मनीष भारद्वाज नाम के शख्स की हत्या (youth murdered in gurugram) की गई थी. मामले में शुक्रवार को गुरुग्राम पुलिस ने मुख्य आरोपी सन्नी को गिरफ्तार (youth murder accused arrested) किया है.

रोहतक में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल आरोपी और परिजनों की संपत्ति कुर्क

जिला पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल एक आरोपी और उसके परिजनों की अवैध तरीके से खरीदी गई संपत्तियों को कुर्क (Drug smuggling accused property attached) कर लिया है. आरोपी ने यह संपत्ति अपने बेटे व बेटी के नाम पर खरीदी थी. साथ ही दोनों के बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया गया है.

महोना गांव के स्कूल निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप, ठेकेदार पर होगी कार्रवाई

फरीदाबाद के महोना गांव के लोगों ने ठेकेदार पर सरकारी स्कूल की इमारत में निम्नस्तर की सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. (Bad material used in school in Faridabad) रही है. सरकारी अधिकारियों ने जब स्कूल पहुंचकर जांच की तो मामले को सही पाया और जरूरी कार्रवाई की जाने की बात कही.

MSP HIKE: केंद्र सरकार ने बढ़ाया न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों ने किया स्वागत

केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को फसल वर्ष 2022-23 के लिए कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की (Central government increased MSP) है. जिसका किसानों ने स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने सरकार से किसानों को उनकी फसल का मंडियों में सही दाम मिले यह सुनिश्चित करने की भी अपील की है.

Bike Thief arrested in Karnal: करनाल में चोरी की बाइक के साथ 5 लोग गिरफ्तार

करनाल पुलिस ने शुक्रवार को बाइक चोरी के पांच आरोपियों (bike thief arrested in karnal) को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस को 5 मोटर साइकिल भी बरामद हुई है. सभी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है.

छेड़छाड़ का विरोध करना युवती को पड़ा महंगा, विरोध करने पर आरोपियों ने किया जानलेवा हमला

पानीपत में मां-बेटी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. बदमाश युवकों ने युवती के साथ मारपीट करने के साथ ही जबरदस्ती करने का प्रयास (molestation case in panipat) किया. विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया.

Attack on couple in Rewari: रेवाड़ी में दंपति पर दबंगों का हमला, घर में घुसकर हैंडपंप की हत्थी से मारा

जिले में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं. एक दबंग परिवार ने एक दंपति के घर में घुसकर उसे हैंडपंप की हत्थी से मारा (Attack on couple in Rewari) था. लाठी-डंडे से पिटाई से दोनों दंपत्ति घायल हो गए.