Buniyaad Scheme in Haryana: बुनियाद स्कीम से संवरेगा बच्चों का भविष्य, फ्री कोचिंग के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

बुनियाद योजना के तहत प्रदेश भर के तीन हजार छात्र-छात्राओं को प्रथम चरण और छह: हजार छात्र-छात्राओं को द्वितीय चरण में ऑनलाइन कोचिंग बुनियाद सेंटरों के माध्यम से शिक्षा दी (Buniyaad Scheme in Haryana) जाएगी. सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टेबलेट के माध्यम से इन छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी.

नुपूर शर्मा को लेकर दिए विवादित बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, जानें पूरा मामला

नूंह: सालाहेड़ी गांव (salaheri village nuh) निवासी इरशाद ने बीजेपी प्रवक्ता नुपूर शर्मा की जुबान काटने वाले को दो करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा (reward for biting nupur sharma tongue) की थी.

फरीदाबाद: शराब के नशे में दोस्ती साबित करने आगरा कैनाल में कूदे 3 युवक, एक की बची जान, दो लापता

फरीदाबाद में 3 युवकों ने शराब के नशे में आगरा कैनाल (Faridabad Agra Canal) में कूद गए. इनमें से एक को तो वहां से गुजर रहे लोगों ने बचा लिया जबकि दो नहर के बहाव में (three youths jumped in agra canal in faridabad) बह गए. गोताखोर दोनों को खोज रहे हैं.

ब्राजील के सहयोग से उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करेगा हरियाणा- पशुपालन मंत्री

हरियाणा ब्राजील के सहयोग से पशुओं की नस्लों के विकास के लिए एक बैठक का आयोजन किया (Haryana Brazil animal breed development) गया. इस बैठक में कृषि और पशुपालन को लेकर चर्चा की गई. बैठक का आयोजन ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में की गई.

नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस, 'आप' का नहीं कोई जनाधार : हुड्डा

कांग्रेस पार्टी आगामी निगम चुनाव पार्टी चिन्ह (Bhupinder hooda on MC elections) पर ही लडेगी. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया है. निकाय चुनाव (Haryana Local Body Election) में 10 प्रतिशत वोट लेने पर भी हुड्डा आप को हल्के में ले रहे हैं और कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं मानते हैं.

फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार मामले को लेकर आप पार्टी का विरोध मार्च, कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

आम आदमी पार्टी फरीदाबाद नगर निगम (Faridabad Municipal Corporation) में हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी ने साउथ जोन के अध्यक्ष वीर सिंह के नेतृत्व में बीके चौक से लेकर नीलम चौक तक विरोध मार्च निकाला. इसके बाद अतिरिक्त नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा.

हरियाणा कांग्रेस के 3 विधायकों को मिली जान से मारने की धमकी, दुबई से की गई थी कॉल

हरियाणा में व्यापारी और जनप्रतिनिधियों से फिरौती मांगने और उन्हें जान से मारने की धमकियां देने के मामले में लगातार बढ़ते ही चले जा रहे है. ताजा मामला हरियाणा से आ रहा है जहां पर तीन विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली है.

Raid in Gurugram: ड्रग्स विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर में मारा छापा, प्रतिबंधित दवाइयां बरामद

गुरुग्राम में ड्रग्स विभाग की टीम ने शहर के सोहना एरिया में मेडिकल स्टोर में छापा मारा (Raid in Gurugram) है. छापे के दौरान टीम ने प्रतिबंधित दवाइंयों को बरामद किया है.

ब्राजील के सहयोग से उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करेगा हरियाणा- पशुपालन मंत्री

हरियाणा ब्राजील के सहयोग से पशुओं की नस्लों के विकास के लिए एक बैठक का आयोजन किया (Haryana Brazil animal breed development) गया. इस बैठक में कृषि और पशुपालन को लेकर चर्चा की गई. बैठक का आयोजन ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में की गई.

Bhagwant Mann Wedding photos : दूल्हा बने भगवंत मान और बाराती बने केजरीवाल, गेस्ट के लिए

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके है. शादी समारोह में गिने चुने मेहमान ही शिरकत करेंगे. गेस्ट के लिए स्पेशल मैन्यू भी तैयार (bhagwant mann wedding menu) किया गया है. जानिये इस मैन्यू में कौन-कौन से व्यंजन शामिल हैं.