फरीदाबाद: शराब के नशे में 3 युवकों ने आगरा कैनाल में छलांग (three youths jumped in agra canal in faridabad) लगा दी. जिसमें से दो युवक लापता हैं जबकि एक युवक की जान बच गई. मामला सेहतपुर इलाके का है. जहां दोस्ती आजमाने के लिए तीनों दोस्तों ने छलांग लगा दी थी. दो युवकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी (Search operation in agra canal) है.

बताया जा रहा है कि बीती देर रात 3 बजे तीनों दोस्त सेहतपुर के पास आगरा कैनाल पर पहुंचे. तीनों ने शराब पी रखी थी, इसी बीच तीनों के बीच दोस्ती पर शक की बातें होने लगी और दोस्ती आजमाने के लिए तीनों ने नहर में छलांग (youths jumped in agra canal) लगा दी. जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने एक युवक को तो बचा लिया लेकिन दो युवकों का कोई पतान नहीं चल पाया है. बताया जा रहा है कि पहल एक युवक ने दोस्ती का हवाला देकर आगरा नहर (agra canal Faridabad) में छलांग लगाई और फिर उसके पीछे अन्य दो युवक भी नहर में कूद गए.

तीन युवकों के नहर में छलांग लगाने की सूचना पुलिस को भी दी गई. जिसके बाद फायर ब्रिगेड और गोताखोरों को भी बुलाया गया. जो फिलहाल युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं. हालांकि परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी फायर बिग्रेड और गोताखोर समय पर नहीं पहुंचे जिसके चलते अभी तक युवकों को पता नहीं चल पाया है. युवकों के परिजन हादसे के बाद सदमे में हैं और लोग उन्हें हौंसला दे रहे हैं.

वहीं पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह ने परिजनों के इन सभी आरोपों को निराधार बताया है. उन्होंने कहा की युवकों के बचाव के लिए पूरजोर कोशिशें की जा रही हैं. गोताखोंरों की टीमें युवकों की तलाश में जुटी हुई हैं लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है. प्रशासनिक अधिकारी भी सर्च अभियान पर नजर बनाए हुए हैं. आगरा कैनाल में सर्च ऑपरेशन जारी (faridabad agra canal) है और गोताखोर लगातार कोशिशों में जुटे हैं. स्थानीय लोग भी सर्च में (Search operation in agra canal) मदद कर रहे हैं.

