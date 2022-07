भिवानी: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने व किशोर वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग हरियाणा ने बुनियाद स्कीम चलाई (Buniyaad Scheme in Haryana) है. इसके तहत चुने गए स्कूली बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से फ्री कोचिंग (Free Online Coaching for Competitive exams in haryana) उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि ये बच्चे भविष्य में बेहतर बन सकें. इस योजना के प्रथम चरण के लिए एक जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है और 28 जुलाई तक यह रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा.

प्रदेश भर में 51 बुनियाद केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें चार भिवानी जिले में हैं. हरियाणा में बुनियाद योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के सभी 22 जिलों से तीन हजार बच्चों को चुना जाएगा, जो इन 51 बुनियाद केंद्रों के माध्यम से NTSE (National Talent Search Examination), किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना और अन्य टेलेंट सर्च प्रतियोगिताओं की कोचिंग (Directorate of Education) लेंगे.

बुनियाद से संवरेगा अब बच्चों का भविष्य

इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी रामोतार शर्मा, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या कुसुम कटारिया व राष्ट्रपति अवॉर्डी शिक्षिका ममता पालीवाल ने बताया कि पहले जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी 11वीं कक्षा से शुरू होती थी, अब बुनियाद योजना के माध्यम से 9वीं कक्षा के छात्रों को ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी. इसके लिए भिवानी जिले के तोशाम, सिवानी, भिवानी व कैरू चार स्थानों पर केंद्र बनाए गए हैं.

इस योजना के तहत प्रदेश भर के तीन हजार छात्र-छात्राओं को प्रथम चरण और छह: हजार छात्र-छात्राओं को द्वितीय चरण में ऑनलाइन कोचिंग बुनियाद सेंटरों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी. सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टेबलेट के माध्यम से इन छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी. कोचिंग लेने वाले छात्र-छात्राओं को ड्रेस, किताबें, टैबलेट, बैग व अन्य परिवहन सुविधाएं शिक्षा विभाग द्वारा दी जाएंगी.

उन्होंने बताया कि इस योजना से सरकारी स्कूलों के छात्र प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने में सक्षम हो पाएंगे. इसके लिए इन छात्र-छात्राओं की शिक्षा की बुनियाद 9वीं कक्षा से ही कोचिंग के माध्यम से बेहतर बनाने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है. इस बारे में छात्रा खुशी, रीना व दीपिका ने बताया कि हरियाणा सरकार की बुनियाद स्कीम के तहत अब उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग नि:शुल्क उपलब्ध होगी.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में बुनियाद योजना: 9वीं कक्षा से छात्रों को करवायी जायेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी