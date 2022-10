पंचतत्व में विलीन पर्वतारोही नीतीश दहिया, बर्फीले तूफान में फंसकर उत्तरकाशी में चली गई थी जान

उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा-2 के आरोहण के लिए गए पर्वतारोहियों के बर्फीले तूफान की चपेट में आने के बाद से ही लापता प्रशिक्षुओं में से शुक्रवार को कई शवों को खोज निकाला गया. इनमें सोनीपत के गांव मटिंडू के युवा पर्वतारोही नीतीश दहिया का शव भी शामिल है. आज सुबह पर्वतारोही नीतीश दहिया का शव उनके गांव पहुंचा. इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कुश्ती बाहर: पहलवान नाखुश, बोले-जीवन भर की मेहनत हो जाएगी व्यर्थ

ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होने वाले हैं. इन गेम्स में कुश्ती और तीरंदाजी को इस आयोजन से बाहर रखा गया है. जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजों की वापसी होगी.

Heavy Rain In Gurugram: पूरे NCR में मूसलाधार बारिश, कई पॉश इलाकों में हुआ जलभराव

दिल्ली से सटे हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में बारिश ( Heavy Rain In Gurugram) से हालात बिगड़ गए हैं. बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है. बारिश ने शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. इसके चलते शाम को नेशल हाइवे 48 से कई इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई.

फरीदाबाद में बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात, एनसीआर समेत आधे हरियाणा में बरसात जारी

फरीदाबाद में बारिश (Rain In Faridabad) का सिलसिला पिछले 24 घंटो से चल रहा है. सुबह से ही एनसीआर के अधिकांश इलाकों में तेज बारिश हो रही है जिस कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है.

फरीदाबाद में भारी बारिश की वजह से अनाज मंडी में रखा धान खराब, अन्नदाता हुए परेशान

फरीदाबाद में भारी बारिश (HEAVY RAIN IN Faridabad) अनाज मंडी के लिए आफत बन गई है. यहां खुले में रखे करीब सैकड़ों टन धान भीग कर खराब हो गया. बारिश ने न सिर्फ किसानों के धान को बर्बाद कर दिया, बल्कि प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी पोल खोलकर रख दी.

पलवल में बिना फायर एनओसी के चल रहे होटल, कार्रवाई की तैयारी में फायर विभाग

हरियाणा के पलवल में मौजूद होटल नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं. होटल बिना अग्नि सुरक्षा उपकरण के चल रहे हैं. इतना ही नहीं जिला में एक होटल को छोड़कर किसी ने भी फायर ब्रिगेड विभाग से एनओसी नहीं ली है

गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला शुरू, मंत्री बोले- 10 करोड़ परिवारों की महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ने का लक्ष्य

गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला शुरू हो चुका (Saras Aajeevika Mela started in Gurugram) है. सरस आजीविका मेला में 27 राज्यों से करीब 500 महिला उद्यमी भाग ले रही है. इसके साथ ही मेले में देश के अलग-अलग राज्यों के पकवानों के 29 स्टॉल लगाए गए हैं.

भिवानी में प्रजापति समाज का प्रदर्शन, कुमावत दर्ज करने के विरोध में लिखा पत्र

भिवानी में राजस्व रिकार्ड में प्रजापति कुम्हार समाज के नाम को कुमावत दर्ज करने के विरोध में पत्र लिखा गया (Prajapati Kumhar Samaj protest in Bhiwani) है. राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी के युवा नेता विशाल जालंधरा ने कहा कि राजस्थान सरकार कुम्हार जाति का नाम बदलकर इसकी पहचान खत्म कर रही है.

हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन मिली राहत, जानिए प्रमुख शहरों में क्या हैं तेल के दाम

सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को हरियाणा में पेट्रोल डीजल के नए रेट (petrol and Diesel New Rate In Haryana) जारी कर दिए हैं. तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती की है. आज हरियाणा में पेट्रोल और डीजल 21-21 पैसे सस्ता हुआ है.

Air Force Day: वायु सेना दिवस पर चंडीगढ़ में हुआ भव्य एयर शो, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री रहे मौजूद

भारतीय वायु सेना दिवस पर शनिवार को चंडीगढ़ में एयर शो (Air show organized in Chandigarh) का आयोजन किया गया. इस मौके पर एयरफोर्स के जवानों ने आसमान में शानदार करतब दिखाए. इस एयर शो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि पहुंचीं. राष्ट्रपति के अलावा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी एयर शो का लुत्फ उठाया.