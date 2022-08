रक्षाबंधन पर्व का अपना ही महत्व है. इस दिन भाई-बहन के रिश्ते को मजबूती मिलती है. ऐसे में यदि बहनें, भाइयों को शुभ मुहुर्त (Rakhi Best Muhurta) में राखी बांधती हैं, तो यह दोनों के लिए ज्यादा शुभ फलदायक और तरक्की देने वाला माना जाता है. रक्षाबंधन (Raksha Bandhan 11 August 2022) के त्योहार पर इस बार भद्रा का साया है. ऐसे में रक्षाबंधन बेस्ट मुहूर्त इस साल 11 अगस्त को है या 12 को इसको लेकर ज्योतिषाचार्यों की अलग-अलग राय है. पंडितों और ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि यह त्योहार भद्रा में नहीं मनाना चाहिए, इससे भाई के साथ परिवार को भी हानि होती है.

असमंजस की स्थिति : भद्रा होने के चलते यह त्योहार सभी के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है. लोग त्योहार को 11 अगस्त को मनाए या 12 को इसको लेकर दुविधा में हैं. ऐसे में अब यह त्योहार कब मनाया जाए इसका जवाब ज्योतिषाचार्य विष्णु राजोरिया (Vishnu Rajoria Astrologer) ने बताया है. उन्होंने कहा है कि 11 अगस्त को दिनभर भद्रा रहेगी और रात को 8:53 के बाद ही यह खत्म होगी. इसके बाद ही राखी बांधना उत्तम रहेगा. कहते हैं जब भद्रा होती है तो उस समय ना होली मनाई जाती है और ना ही राखी. इस लिहाज से कहा जा सकता है कि 11 तारीख को राखी रात में ही बांधी जाएगी और यह सिलसिला अगले दिन 12 अगस्त तक चलेगा. (Raksha Bandhan Bhadra)

राखी का बेस्ट मुहूर्त (Rakhi Best Muhurta): आचार्य शिव मल्होत्रा (Acharya Shiv Malhotra) का कहना है कि श्रावण पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को प्रातः 10:37 से अगले दिन 12 अगस्त प्रातः 07:05 पर समाप्त हो रही है. 12 अगस्त को सूर्योदय उदयकालिक पूर्णिमा तिथि रहेगी. उदया तिथि होने के कारण 12 अगस्त शुक्रवार को उदयकालिक पूर्णिमा में भी राखी बांधना शुभ रहेगा. 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा तिथि प्रारंभ होगी जो रात में 08:50 मिनट तक भद्रा तिथि रहेगी. हालांकि, विशेष परिस्थिति में भद्रा के समय राखी का पर्व मनाया जा सकता है. यानी की 11 अगस्त की रात 8:53 से लेकर 11:39 मिनट राखी का बेस्ट मुहूर्त है, इस (Raksha bandhan best muhurta) समय बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं. (Auspicious time of rakhi)

