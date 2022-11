नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रमों (UG Courses in Delhi University) की दाखिले के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट शुक्रवार (11 नवंबर) को जारी करने जा रही है (Third Merit List for Admission to UG in DU), हालांकि यह लिस्ट गुरुवार को ही जारी होनी थी. लेकिन इसकी तारीख बढ़ा दी गई है. इस बारे में डीयू के एक अधिकारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और खेल श्रेणियों के तहत सभी अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए सूची तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय को कुछ समय की जरूरत थी. इसलिए एक दिन का अतिरिक्त दिन दिया गया है.

यहां बताते चले कि तीसरी मेरिट लिस्ट डीयू सीएसएएस की आधिकारिक वेबसाइट ugadmission.uod.ac.in या du.ac.in पर उपलब्ध की जाएगी. डीयू तीसरी मेरिट सूची में उम्मीदवारों की रैंक और उन प्रोग्राम्स और कॉलेजों के आधार पर आवंटित सीटों की डिटेल होगी, जिन पर उन्होंने आवेदन किया है. गौर करने वाली बात यह है कि डीयू की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार डीयू यूजी 2022 राउंड 3 आवंटन सूची 10 नवंबर 2022 को शाम 5 बजे तक जारी की जानी थी.

दाखिला के लिए दो राउंड हुए पूरे: दूसरी तरफ डीयू में अब तक सीट आवंटन के दो दौर पूरे हो चुके हैं. डीयू में अब तक 70 हजार हजार स्नातक सीटों में से कुल संख्या 61 हजार 500 से अधिक पर छात्रों की भर्ती हो गई है. सीट आवंटन के दूसरे दौर में डीयू के कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में 15 हजार 500 से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया गया है. कॉलेजों में आवंटित पाठ्यक्रम के 30 हजार 500 से अधिक छात्रों ने अपनी सीटें फ्रीज कर दी हैं, जबकि 23 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने दूसरी मेरिट सूची के बाद सीटों के अपग्रेड का विकल्प चुना है.

इस पर भी नजर डाले: दिल्ली विश्वविद्यालय को 1008 मिड-एंट्री आवेदन भी मिले हैं. विश्वविद्यालय ने नए आवेदकों के लिए मध्य प्रवेश के लिए 5 नवंबर से 7 नवंबर तक एक विंडो दी थी. डीयू प्रवेश प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू हुई थी.

