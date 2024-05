ETV Bharat / entertainment

WATCH: वो मैदान में विराट कोहली का इमोशनल होना, फिर अनुष्का का मुट्ठी भींचना, भावुक कर देगा आपको 'विरूष्का' का ये वीडियो - RCB vs CSK

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 19, 2024, 9:20 AM IST | Updated : May 19, 2024, 9:30 AM IST

RCB की शानदार जीत के बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का इमोशनल मोमेंट ( File Photo- IANS )

मुंबई: अनुष्का शर्मा ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बल्कि एक परफेक्ट वाइफ भी है. एक्ट्रेस को अक्सर पति-क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी टीम को चीयरअप करते हुए स्टेडियम में देखा गया है. बीते शनिवार (19 मई) को एक्ट्रेस एक बार फिर विराट और उनकी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) को सपोर्ट करने के लिए बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची थीं. उन्हें आरसीबी को चीयरअप करते हुए कैमरे में भी कैद किया. आखिरी ओवर के रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने सीएसके को 27 रनों से हराकर आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली. विराट और उनकी टीम की शानदार जीत देखकर अनुष्का अपना उत्साह छिपा नहीं सकी. सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों को जीत का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर टीम के जीत का जश्न का वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में जहां विराट कोहली एंड आरसीबी की टीम को मैदान के चारों ओर दौड़कर खुशी से उछांल लगाते हुए अपनी शानदार जीत का जश्न मनाते हुए देखा गया, वहीं टीम की जीत पर अनुष्का शर्मा के रिएक्शन को भी कैमरे में कैद किया. वीडियो में अनुष्का शर्मा स्टैंड में जश्न मनाते हुए अपनी मुट्ठी भींचते हुए इमोशनल होती नजर आई. वहीं. विराट ने उन्हें फ्लाइंग किस भी दिया. आरसीबी के मैच जीतने पर उन्होंने स्मृति मंधाना को हाई फाइव दिया. अपने दूसरे बच्चे अकाय को जन्म देने के बाद लंदन से लौटने के बाद यह दूसरा आईपीएल मैच है जिसमें अनुष्का ने विराट को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंचीं. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए आखिरी ओवर काफी रोमांचक रहा. आखिरी ओवर ने आरसीबी की टीम ने शानदार गेंदबाजी और फिल्डिंग के बल पर चेन्नई सुपरकिंग्स को 27 रनों से हरा दिया, जिससे उनकी लगातार छठी जीत और 2024 के आईपीएल प्लेऑफ में जगह पक्की हो गई है. यह भी पढ़ें: ईशांत-कोहली के बीच हुई मजेदार नोकझोंक, अनुष्का शर्मा और आरसीबी का विनिंग सेलिब्रेशन वायरल, देखें टॉप मोमेंट्स - IPL 2024

