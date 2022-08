नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर (On the occasion of Independence Day) शाहदरा जिला पुलिस (Shahdara District Police) ने क्षेत्र के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों (Slum Area Kids) को पाठशाला का तोहफा (Gift Of Pathshala) दिया है. यह पाठशाला स्लम बस्ती के बच्चों के टैलेंटे को निखारने में मददगार साबित होती है. डीसीपी आर साथिया सुंदरम (DCP R Saathiya Sundaram) ने इसे एक सराहनीय कदम बताया है, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने का अच्छा माहौल व संसाधन मिलेगा.

शाहदरा जिला के आनंद विहार थाना परिसर में जरूरतमंद बच्चों के लिए पाठशाला बनायी गयी है. शाहदरा जिला के डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने आनंद विहार थाना में बनाए गए पाठशाला भवन का सोमवार को उद्घाटन किया. इस पाठशाला का संचालन सम्मान फाउंडेशन (Samman Foundation) की तरफ से किया जा रहा है. उद्घाटन के मौके पर शाहदरा जिला के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सम्मान फाउंडेशन के पदाधिकारी, पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे और उनके परिजन मौजूद थे. इस मौके पर पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरण करके उनके पुस्तकों का तोहफा भी दिया गया.

सम्मान फाउंडेशन के सहयोग से स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के लिए आनंद विहार थाने में खुली पाठशाला

इस मौके पर डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि आनंद विहार थाना के आसपास स्लम बस्ती में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे रहते हैं. यह बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं. क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सम्मान फाउंडेशन की तरफ से इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था. फाउंडेशन के पास कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से थाना परिसर में ही खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था. लेकिन अब इन बच्चों के लिए थाने परिसर में एक पाठशाला तैयार की गयी है. पाठशाला में बच्चों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. जहां वह आराम से पढ़ सकते हैं. पाठशाला में क्लासरूम, लाइब्रेरी के साथ प्रयोगशाला भी बनायी गयी है. लाइब्रेरी में बच्चों के जरूरत की सभी किताबें भी मौजूद हैं.

इस मौके पर आनंद विहार थाने के एसएचओ हरकेश गाबा ने बताया कि इस पाठशाला में तकरीबन 60 बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, जिनको तमाम सुविधाएं देकर बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है. यह पाठशाला स्लम बस्ती के बच्चों के टैलेंटे को निखारने में मददगार साबित होगी.

