नई दिल्ली : रोहिणी कोर्ट में हुई (Attack in rohini court) जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला (Revenge of murder of jitendra gogi) लेने के लिए हमले की साजिश रच रहे कुख्यात बदमाश को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान कर्मवीर उर्फ काजू के रूप में की गई है. वह जिला अदालत में पेशी के दौरान विरोधी गैंग के सरगना सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करने की साजिश रच रहा था. पुलिस ने उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.





संयुक्त आयुक्त धीरज कुमार के अनुसार, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुख्यात गैंगस्टर कर्मवीर उर्फ काजू दिल्ली में छिपा हुआ है. केएन काटजू मार्ग इलाके में हुई हत्या के मामले में वह पैरोल लेकर जेल से फरार चल रहा था. अक्टूबर 2020 से वह जेल से निकला था और बहादुरगढ़ में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका था. वहां पर पुलिस टीम पर उसने हमला भी किया था. इसे ध्यान में रखते हुए डीसीपी मोनिका भारद्वाज की देखरेख में एसीपी उमेश भरतवाल और इंस्पेक्टर सतेंद्र मोहन की टीम उसके बारे में जानकारी जुटा रही थी. मुखबिरों के अलावा टेक्निकल सर्विलांस के जरिए भी उस पर नजर रखी जा रही थी.

आरोपी की पहचान कर्मवीर उर्फ काजू के रूप में की गई है.

महरौली स्थित एक फार्म हाउस से किया गया गिरफ्तार.

हाल ही में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि वह महरौली स्थित एक फार्म हाउस में रात के समय छिपता है. यह फार्म हाउस उसके एक रिश्तेदार का है. इस जानकारी पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया. तलाशी में उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह मुख्य तौर पर तीन वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था. सबसे पहले वह अपने गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया पर हमले की साजिश रच रहा था. कोर्ट में पेशी के दौरान वह उस पर हमला करने वाला था.इसके अलावा प्रवेश मान नामक गैंगस्टर (Gangster pravesh man) से भी उसकी लंबे समय से रंजीश चल रही है. प्रवेश फिलहाल जेल में बंद है. उसके परिवार के सदस्यों को भी वह नुकसान पहुंचाना चाहता था. इसके अलावा वह गोगी गैंग के सबसे प्रमुख शूटर रोहित उर्फ मोई को पुलिस हिरासत से फरार करवाना चाहता था. फिलहाल वह जेल में बंद है. पुलिस हिरासत में पेशी के दौरान उसे फरार करवाने की वह साजिश रच रहा था.संयुक्त आयुक्त धीरज कुमार के अनुसार, गिरफ्तार किए गए कर्मवीर के खिलाफ 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, लूट, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट आदि मामले शामिल हैं. वह पहले कई गैंग में शामिल रह चुका है. गोगी गैंग से पहले वह राजेश बवानिया गैंग में रहकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था. बीते कई वर्षों से वह गोगी के साथ जुड़ा हुआ था. वह गोगी की मौत के बाद उसकी हत्या का बदला लेना चाहता था. इसके लिए वह मौके की तलाश में था.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप