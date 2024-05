दिल्ली और एनसीआर में Heat Wave का रेड अलर्ट, जानिए- कब होगी बारिश - Heat Wave Alert In Delhi

ETV Bharat / state

नई दिल्ली : देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां तापमान 47 के आसपास पहुंच चुका है. सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह इस सीजन में अभी तक का सर्वाधिक है. वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री ज्यादा 44.1 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 50 से 15 प्रतिशत रिकार्ड हुआ. नजफगढ़ लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली का ही नहीं, देश का सबसे गर्म इलाका रहा. यहां का अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जानें, आगामी 7 दिन के मौसम का पूर्वानुमान (IMD) बारिश के लिए करना होगा इंतजार: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. गर्मी की तपिश से निजात पाने के लिए राजधानी में हर कोई बारिश का इंतजार कर रहा है. हलांकि, अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है. IMD के मुताबिक अगले 4 दीनों तक उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में लू से भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी. मौसम विभाग की माने तो मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक दिल्ली का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 31 डिग्री, गुरुग्राम में 31 डिग्री, गाजियाबाद में 30 डिग्री, ग्रेटर नोएडा में 32 डिग्री और नोएडा में 32 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड दर्ज किया गया है. IMD ने दिल्ली के कई हिस्सों में लू चलने की भविष्यवाणी की है और रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 25 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है. दिल्ली में आज का वायु गुणवत्ता सूचकांक केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 238 अंक पर बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में AQI लेवल 258, गुरुग्राम में 252, गाजियाबाद में 184, ग्रेटर नोएडा में 314 और नोएडा में 250 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के शादीपुर में AQI लेवल 347 और एनएसआईटी द्वारका में 322 सर्वाधिक बना हुआ है. यह भी पढ़ें- इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ग्रेटर नोएडा में पड़ रही प्रचंड गर्मी के चलते,प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी दिल्ली के 27 इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. अलीपुर में 216, डीटीयू में 293, आईटीओ में 260, सिरी फोर्ट में 232, आरके पुरम में 269, पंजाबी बाग में 228, नॉर्थ कैंपस डीयू में 212, मथुरा मार्ग में 253, पूसा में 228, नेहरू नगर में 219, द्वारका सेक्टर 8 में 282, पटपड़गंज में 271, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 229, अशोक विहार में 255, सोनिया विहार में 219, जहांगीरपुरी में 291 और रोहिणी में 261, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 203, नरेला में 281, ओखला फेस 2 में 264, वजीरपुर में 242, बवाना में 247, पूषा में 242, मुंडका में 287, आनंद विहार में 288, चांदनी चौक में 256 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली के 9 इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। आया नगर में 171, लोधी रोड में 175, आईजीआई एयरपोर्ट में 171, जेएलएन स्टेडियम में 193, नजफगढ़ में 188, श्री अरविंदो मार्ग में 198, दिलशाद गार्डन में 171, लोधी रोड में 128 न्यू मोती बाग में 183 अंक बना हुआ है. यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में 8वीं तक के स्कूल 25 मई तक बंद, DM ने गर्मी के चलते लिया फैसला

