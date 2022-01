नई दिल्ली : 15 महीने में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये ठगने वाले एक जालसाज को आर्थिक अपराध शाखा ने (eow arrested accused of fraud) गिरफ्तार किया है. लोगों से करोड़ों रुपये एकत्रित करने के बाद से वह फरार चल रहा था. पुलिस टीम उससे फर्जीवाड़े को लेकर पूछताछ कर रही है.





डीसीपी छाया शर्मा के अनुसार, विमला वर्मा एवं अन्य लोगों ने आर्थिक अपराध शाखा को एक शिकायत दी थी. इस शिकायत में उन्होंने बताया कि अंबेश तिवारी और उसके साथी अरुण कुमार शुक्ला ने उन्हें अपनी पोंजी स्कीम में रुपये लगाने का लालच दिया था. यून इंटरप्राइजेज नाम से इस स्कीम में 15 महीने में रकम डबल करने की बात कही गई थी. उन्हें बताया गया कि 10 हजार रुपये एकमुश्त देने पर वह 15 महीने में डबल हो जाएंगे. वहीं अगर वह 15 महीने तक हजार-हजार रुपये देंगे तो उनकी रकम 15 महीने बाद 20 हजार लौटाई जाएगी. विमला वर्मा एवं अन्य लोगों ने लगभग डेढ़ करोड़ रुपये जमा कराए थे.

सितंबर 2021 में मामला दर्ज किया गया था.

पीड़ित लोगों ने पुलिस को बताया कि जब रुपये लेने का समय आया तो आरोपी फरार हो गया. अब तक ऐसी 10 शिकायतें 59 पीड़ितों की तरफ से पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं. इसे लेकर सितंबर 2021 में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की जांच में पुलिस को पता चला कि शिकायत दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है. पुलिस को उनके बैंक खाते से पता चला कि लोगों को लालच देकर उन्होंने मोटी रकम बैंक अकाउंट में रखी थी. उन्होंने अच्छी जगह पर अपने दफ्तर खोले थे, ताकि वह लोगों को झांसा दे सके.डीसीपी राजीव रंजन की देखरेख में एसीपी नगीन कौशिक की टीम ने आरोपी अरुण कुमार शुक्ला को गिरफ्तार (accused of fraud arrested on name of ponzi scheme) कर लिया है. वह अमेठी का रहने वाला है और 12वीं पास है. वह मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था. इसके बाद वह पोंजी स्कीम के तहत लोगों से ठगी करने लगा. वह पब्लिक मीटिंग और सेमिनार बैंक्विट हॉल में आयोजित करता था ताकि लोगों को झांसे में ले सके. फरार होने के बाद से वह प्रॉपर्टी डीलर के साथ जेवर में काम कर रहा था. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह अपने रुपये कहीं भी इन्वेस्ट करते समय सावधानी बरतें. इस तरह का मोटा लालच देने वाले के झांसे में न फंसे. रुपये कहीं भी लगाने के समय इस बात की जांच कर लें कि वह आरबीआई या सेबी से पंजीकृत है या नहीं...उन्होंने क्या इस तरह के रुपये एकत्रित करने के लिए लाइसेंस ले रखा है. हमेशा सरकारी योजनाओं में ही पैसे लगाएं.

