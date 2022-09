आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब जाएंगे राज्यसभा

त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब को त्रिपुरा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है.

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास, कल खलेंगे आखिरी ODI

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के वनडे और टी20 कप्तान एरॉन फिंच ने शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए अपने संन्यास का एलान किया. वह रविवार को केर्न्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 146वां और अंतिम वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. हालांकि वह टी20 क्रिकेट खेलते रहेंगे.

हैदराबाद में असम CM हिमंत सरमा के कार्यक्रम में मंच पर चढ़ा युवक, माइक तोड़ने की कोशिश

हैदराबाद में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) की रैली के दौरान एक युवक मंच पर चढ़ गया. उसने माइक तोड़कर हिमंत सरमा से अभद्रता करने की कोशिश की. पढ़ें पूरी खबर

पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. पढे़ं पूरी खबर

भाजपा का तंज, '41 हजार रु. की टी-शर्ट पहनकर भारत देखने निकले राहुल'

भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की टी-शर्ट को लेकर एक ट्वीट किया है. इसमें उसकी कीमत 41 हजार रुपये से अधिक बताई गई है. सोशल मीडिया में उनके जूते पर भी सवाल उठाए गए हैं. कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. Rahul gandhi burberry t shirt. पढ़ें पूरी खबर

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II Death) पर उनके सम्मान में रविवार को पूरे देश में एक दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा. महारानी का गुरुवार को निधन हो गया था. एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम की महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का आठ सितंबर 2022 को निधन हो गया. दिवंगत महारानी के सम्मान में भारत सरकार ने 11 सितंबर को देश भर में एक दिन का राजकीय शोक मनाने का निर्णय किया है.' पढ़ें पूरी खबर

12 सितंबर तक गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स से पीछे हटेंगी भारत और चीन की सेनाएं

भारत और चीन के बीच गुरुवार (8 सितंबर) को पूर्वी लद्दाख के 'गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स' (Gogra Hot Springs) इलाके से सेनाओं को हटाने को लेकर सहमति बनी थी. भारत और चीन की सेनाओं ने घोषणा की थी कि उन्होंने गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स के 'पेट्रोलिंग प्वाइंट 15' से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में पीछे हटने की प्रक्रिया आठ सितंबर को सुबह साढ़े आठ बजे शुरू हुई और यह 12 सितंबर (India China to complete disengagement) तक पूरी हो जाएगी. पढे़ं पूरी खबर

किसी आतंकी के अंतिम संस्कार में शामिल होना, देश विरोधी गतिविधि नहीं: हाईकोर्ट

एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट (High Court of Jammu-Kashmir and Ladakh) ने कहा कि किसी आतंकी के अंतिम संस्कार में शामिल होना, देश विरोधी गतिविधि नहीं है. यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत (Offering funeral prayers of slain militant not anti national activity) गारंटीकृत है.पढ़ें पूरी खबर

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नए प्रदेश प्रभारियों की घोषणा की

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नए प्रदेश प्रभारियों की घोषणा कर दी है. इसी के मद्देनजर पार्टी ने राज्यों के लिए पार्टी के राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है. पढ़िए पूरी खबर...

जब चंद्रशेखर की 'भारत यात्रा रैली' को नाकाम करने के लिए इंदिरा ने दूरदर्शन पर चलवा दी फिल्म बॉबी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं. जाहिर है इस यात्रा की चर्चा होते ही एक और भारत-यात्रा की याद ताजा हो आई है, जो आज से करीब 40 बरस पहले हुई थी. जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उस यात्रा के अगुआ थे. 'ईटीवी भारत' के नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश त्रिपाठी ने उस यात्रा के अनुभवों को जानने और उसके उद्देश्य समझने के लिए उन लोगों से बात की, जो उस यात्रा में चंद्रशेखर के साथ रहे. इनमें से एक हैं क्रांति प्रकाश, जो जैविक खेती अभियान के संस्थापक हैं और चंद्रशेखर की भारत यात्रा में शुरू से लेकर आखिर तक सहयात्री के तौर पर रहे. उनसे जानते हैं कि वह यात्रा किस तरह की थी और जनता किस तरह से चंद्रशेखर के साथ खड़ी हो गई थी. पढ़ें पूरी खबर

लोन Apps के मकड़जाल से बचाने के लिए रिजर्व बैंक बनाएगा व्हाइट लिस्ट, सरकार ने उठाए कड़े कदम

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की, जो ज्यादातर समाज के कमजोर वर्गो को ऋण की पेशकश करते हैं, उच्च ब्याज दरों की पेशकश करते हैं और फिर राशि की वसूली के लिए डराने-धमकाने वाले हथकंडे अपनाते हैं. RBI सभी कानूनी ऐप्स की एक व्हाइट लिस्ट तैयार करेगा. RBI will prepare apps whitelist regarding illegal loan apps . पढे़ं पूरी खबर

महारानी एलिजाबेथ II अपने खास अंदाज और पोशाक के लिए भी जानी जाती थीं, देखें वीडियो

ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ-द्वितीय का 70 साल तक शासन करने के बाद 96 साल की उम्र में बालमोरल में निधन हो गया. महारानी शुरुआत से ही अपने खास अंदाज के लिए जानी जाती थीं. चमकीले रंग के आउटफिट, मैचिंग हैट और दस्ताने उन्हें खास पसंद थे. अपने शासनकाल के दौरान महारानी ने कैनरी येलो से लेकर लाइम ग्रीन, फ्यूशिया और नेवी ब्लू तक हर कलर शेड को आजमाया. इस वीडियो में देखिए महारानी का हर वह अंदाज, जो बाकी सबसे उन्हें अलग पहचान दिलाता था. देखें वीडियो