कोलकाता : कोलकाता के एक अस्पताल में मंगलवार शाम से एडेनोवायरस से संबंधित लक्षणों वाले चार और बच्चों की मौत की सूचना मिली है. सूत्रों ने कहा कि चार में से B C Roy Children Hospital में मंगलवार शाम को दो की मौत हो गई, जबकि अन्य दो की मौत बुधवार सुबह और देर दोपहर के बीच हुई. मंगलवार शाम को जिन दो बच्चों की मौत हुई, उनमें से एक 14 महीने का है और उत्तर 24 परगना जिले के राजारहाट इलाके का निवासी है, और दूसरा 35 महीने का है और उसी जिले के इच्छापुर का निवासी है.

बुधवार को कथित तौर पर जिन दो बच्चों की मौत हुई, उनमें से एक उत्तर 24 परगना जिले के बदुरिया का चार महीने का बच्चा है. अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि उन्हें बुखार और सांस लेने में गंभीर समस्या के कारण भर्ती कराया गया था. बुधवार को मरने वाला दूसरा बच्चा नदिया जिले के नकाशीपारा का 11 महीने का लड़का था. उन्हें भी इसी तरह के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मौत के आंकड़ों पर फिलहाल कोई आधिकारिक अपडेट नहीं किया गया है. इस बीच, राज्य सरकार द्वारा एडेनोवायरस पर गठित टास्क फोर्स में विशेषज्ञ बाल रोग विशेषज्ञों की अनुपस्थिति पर सवाल उठे हैं.

एडेनोवायरस के सामान्य लक्षण फ्लू जैसे, सर्दी, बुखार, सांस लेने में समस्या, गले में खराश, निमोनिया और तीव्र ब्रोंकाइटिस हैं. दो साल और उससे कम उम्र के बच्चे इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. वायरस त्वचा के संपर्क से, हवा से खांसने और छींकने से और संक्रमित व्यक्ति के मल के माध्यम से फैल सकता है. अब तक, वायरस के इलाज के लिए कोई अनुमोदित दवा या कोई विशिष्ट उपचार नहीं है.

BJP का आरोप

कंसल्टेंट फिजिशियन और बीजेपी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. इंद्रनील खान के मुताबिक, यह काफी आश्चर्यजनक है कि एडेनोवायरस पर बनी टास्क फोर्स में एक भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को शामिल नहीं किया गया है, जबकि पीड़ितों में लगभग सभी बच्चे हैं. उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि राज्य सरकार समस्या से निपटने के लिए कितनी गंभीर है. इस टास्क फोर्स का गठन एक तमाशा के अलावा और कुछ नहीं है. शहर की फिजिशियन डॉ. अर्चना मजूमदार का मानना है कि ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए टास्क फोर्स या कमेटी का गठन ही काफी नहीं है. उन्होंने कहा, आपातकालीन आधार पर अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है.

(आईएएनएस)

(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)

ये भी पढ़ें : Adenovirus Cases : देश के इन राज्यों में सबसे अधिक हैं एडेनोवायरस के मामले, जानिए एडेनोवायरस के लक्षण व कैसे फैलता है ये