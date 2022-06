.

राजनांदगांव की प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला का महिला इंडियन बास्केटबॉल टीम में चयन Published on: 24 minutes ago

राजनांदगांव: खेल की दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम लगातार रौशन हो रहा है. राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने जहां एक ओर खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल दिलाया. वहीं अब राजनांदगांव की दो महिला खिलाड़ियों का महिला इंडियन बास्केटबॉल टीम में सलेक्शन हुआ है. यह खिलाड़ी भारतीय खेल प्राधिकरण सेंटर राजनांदगांव से हैं. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खेले गए ट्रायल और सलेक्शन मैच में भारतीय खेल प्राधिकरण राजनांदगांव की दो खिलाड़ी प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला (Rajnandgaon Prarthana Salve and Moni Adla ) का चयन भारतीय बास्केटबॉल टीम के लिए (Prarthana Salve and Moni Adla selected in Women Indian Basketball team) हुआ है. यह दोनों बेटियां जॉर्डन में होने वाले बास्केटबॉल एशियन चैंपियनशिप (Basketball Asian Championships in Jordan) में अपना जौहर दिखाएंगी. राजनांदगांव को बास्केटबॉल के क्षेत्र में लगातार पहचान मिल रही है. इस खुशखबरी से खेल जगत के सभी लोग खुश हैं. कोच के राजेश्वर राव ने खुशी जताई है. वहीं प्रार्थना साल्वे ने इसके लिए सीएम बघेल का धन्यवाद दिया है. क्योंकि उनका पासपोर्ट तैयार नहीं था. जिसे सीएम बघेल की पहल के बाद तैयार कराया गया. सीएम की पहल पर एक दिन के अंदर प्रार्थना का पासपोर्ट तैयार हुआ. अब वह एशियन चैंपियनशिप में अपने खेल का जौहर दिखा पाएंगी