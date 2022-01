सूरजपुर: जिले के बसदेई इलाके में एक युवक ने अपने ही दादा की पीट-पीटकर हत्या (Grandson killed grandfather in Surajpur ) कर दी. हत्या के पीछे पैसों का लेनदेन (Murder over money transaction in Surajpur ) बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस ने आरोपी पोते को गिरफ्तार कर लिया है.

सूरजपुर में दादा का हत्यारा पोता गिरफ्तार

पैसों के लिए पोते ने की दादा की हत्या

यह पूरा मामला बसदेई पुलिस चौकी (Basdei Police of Surajpur) के भंडार पारा गांव का है, जहां मृतक भैयालाल गोड़ ने अपना धान बेचा. इसी बीच मृतक का पोता सुनील सिंह अपने दादा से धान बेचने का पैसा मांगने लगा. भैयालाल ने पैसे देने से इनकार कर दिया. देर रात पोते सुनील ने दादा पर डंडे से जानलेवा हमला कर दिया. जिससे दादा की मौके पर ही मौत हो गई.

Naxalites Killed Youth in Sukma: सुकमा में नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में युवक की हत्या की

एक घंटे में ही आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. गांव वालों ने इसकी सूचना बसदेई पुलिस को दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक घंटे के अंदर आरोपी सुनील सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.