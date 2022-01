सुकमा: बीते कुछ दिनों से बस्तर संभाग में नक्सलियों का उत्पात बढ़ गया है. आए दिन नक्सली किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र का है. जहां नक्सलियों ने एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर (Naxalites killed youth in sukma ) दी और शव को बीच सड़क पर फेंक दिया. युवक के परिजनों को इसकी जानकारी मिलने के बाद उनका रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी दहशत का माहौल है.

सुकमा में नक्सलियों ने युवक की हत्या की

मृतक के भाई माड़वी नितिन ने बताया कि 'बुधवार देर शाम कोंटा निवासी मांडवी देवा अपने दोस्तों के साथ मछली लेने भाई के गांव बटेर पहुंचा था. वहां से देर शाम मछली लेकर कोंटा के लिए निकल गया. इसी बीच 20 से 25 हथियारबंद नक्सलियों ने युवक को रोका और बीच रास्ते में उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद नक्सलियों ने माड़वी देवा के शव को कन्हैयागुड़ा के बीच रास्ते में फेंक दिया'.

ये बात निकलकर सामने आ रही है कि नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाते हुए युवक की हत्या (Naxalites killed on suspicion of informer in Sukma)की है. इस हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. इससे पहले भी नक्सलियों ने एर्राबोर में मुखबिरी का आरोप लगाते हुए एक युवक की हत्या कर दी थी.