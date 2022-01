सूरजपुर: सूरजपुर में करंट लगने से मादा हाथी की मौत (Death of female elephant due to electric shock in Surajpur) हो गई. प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम दरहोरा की यह घटना है. वन अमला मौके पर पहुंचकर इस घटना की जांच में जुट घई है. इस हादसे में बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं.

हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मादा हाथी की मौत

बताया जा रहा है कि ग्राम दरहोरा जंगल में हाईटेंशन तार टूट कर पेड़ पर गिर गया था. जिसके कारण तार काफी नीचे तक तक झुका हुआ था. उसी रास्ते से मादा हाथी जा रही थी. तभी करंट की चपेट में आने से मादा हाथी की मौत हो गई. वहीं, जलावन के लिए लकड़ी बीनने ग्रामीण जब जंगल में गए तो मादा हाथी को मृत अवस्था में देखा. जिसके बाद तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई. वन विभाग मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.

सूरजपुर में लगातार हो रही हाथियों की मौत