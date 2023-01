सरगुजा: ETV भारत ने जब अपनी पड़ताल शुरू की तो सबसे पहले दिव्यांग समाजिक कार्यकर्ता रीता अग्रवाल से बातचीत की. insufficient arrangement for blind students रीता खुद के प्रयास से कुछ दिव्यांग और नेत्रहीन बच्चों की जिम्मेदारी उठाती रही हैं.

"नहीं मिलता शासकीय सहयोग": रीता अग्रवाल ने बताया कि "देखा जाये तो हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी व्यवस्था बहुत कम है. insufficient arrangement for blind students अगर कोई अपने साधन संसाधन से कुछ करना भी चाहता है तो उसको शासकीय सहयोग नहीं मिलता है. Surguja news update जिस कारण से कुछ इंसान करना भी चाहता है. तो इस क्षेत्र में नही कर पाता है. ब्लॉक स्तर पर नहीं तो कम से कम जिला स्तर पर एक स्कूल होना चाहिए. blind students in Surguja . इस तरह के स्कूलों में इनको प्रॉपर व्यवस्था और वातावरण बराबर मिल पाता है. Braille script school तो ये लोग कुछ कर पाते हैं. सामान्य तौर पर ये व्यवस्था नहीं होती हैं"





संभाग में दृष्टिहीनों के लिए एक स्कूल संचालित : समाज कल्याण विभाग के उप संचालक डीके राय ने बताया कि "सरगुज़ा संभाग में एक मात्र हमारा नेत्रहीन विद्द्यालय है. insufficient arrangement for blind students जो बतौली ब्लॉक के कुनकुरी में है. Surguja news update जिसे समाज कल्याण विभाग अनुदान देता है. blind students in Surguja एक एनजीओ के माध्यम से समाज कल्याण उनको अनुदान देता है. वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई कराते हैं. इस स्कूल में 58 बच्चे हैं. Braille script school यहां सिर्फ कक्षा 8 क्लास तक की व्यवस्था है. उससे हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिये कोई विद्यालय नहीं है. तो हम वही बतौली के हायर सेकेंडरी स्कूल में उनका एडमिशन करा देते हैं. एनजीओ के टीचर वहां जाकर उनको पढ़ा रहे हैं."





बीआरपी के अलावा कोई विकल्प नहीं: जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने बताया कि "फिलहाल तो जिले में नेत्रहीन बच्चों के लिये शिक्षा विभाग की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है. insufficient arrangement for blind students समाज कल्याण विभाग जो है. blind students in Surguja उसने कुनकुरी बतौली में स्कूल खोला है. Surguja news update इस स्कूल का संचालन समाज कल्याण विभाग करता है. Braille script school इस सम्बंध में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समस्त विकासखंडों में एक एक बीआरपी नियुक्त किये गये हैं जो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिये काम करते हैं."



यह भी पढ़ें: Surguja Crime News: सरगुजा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय तस्कर समेत चार गिरफ्तार



पूरे विकासखंड को एक BPO ही कर रहा मैनेज: संभाग भर में सरकार का एक नेत्रहीन स्कूल है. वो भी एनजीओ को फंडिंग करके चलाया जा रहा है. insufficient arrangement for blind students शिक्षा विभाग के पास ना तो नेत्रहीन स्कूल हैं ना ही ब्रेल लिपि प्रशक्षिण की कोई व्यवस्था. Surguja news update सर्व शिक्षा अभियान के तहत समस्त विकासखंड में एक एक बीआरपी नियुक्त किए गये हैं. जो दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा देने के लिये घर घर जाते हैं. blind students in Surguja एक विकासखंड में एक बीआरपी कैसे हर दिव्यांग को घर जा जा कर शिक्षा दे सकता है. यह बात भी समझ से परे है. Braille script school लिहाजा संभाग में नेत्रहीन बच्चों की पढ़ाई के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. कुछ सामाजिक संगठन कहीं कहीं नेत्रहीन विधालय चला रहे हैं. लेकिन शासन का सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा है.