अवैध संबंध में पिता ने ली बेटे की जान

सरगुजा: मिली जानकारी के अनुसार बतौली थाना क्षेत्र के सुवारपारा निवासी शिव कुमार पैकरा का एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम संबंध था. Father killed his own son महिला का एक बच्चा भी है. उसी के साथ नव वर्ष के पहले दिन मृतक रविवार को बाहर पिकनिक मनाने गया था. जहां से वह रात को 7:30 बजे अपने घर प्रेमिका के साथ पहुंचा. surguja news update जिस वजह से मृतक के घर वाले नाराज हुए और मृतक शिव कुमार का अपने माता पिता से विवाद होने लगा.



विवाहिता से प्रेम संबंध: दरअसल मृतक अपनी प्रेमिका और उसके बच्चे को अपने घर में रखने की जिद कर रहा था. Father killed his own son वह शादीशुदा महिला से ही शादी करना चाह रहा था. बेटे की इस जिद से परिवार वाले नाराज हो गए और उसे वहां से ले जाने की बात करने लगे. Surguja murder case नाराज होकर मृतक शिव कुमार ने पहले अपनी माता वैजंती को मारने दौड़ाया. जिससे वह घर छोड़कर भाग गई. फिर अपने पिता रामजीत पर लकड़ी के टुकड़े से वार करने लगा. surguja news update अपने आप को बचाने पिता ने घर के आंगन में टांगी से मारकर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया.





महिला फरार: विवाद के दौरान शादीशुदा महिला अपने बच्चे के संग मौजूद थी. Father killed his own son जो मारपीट को देखकर वहां से फरार हो गई. जिसका अब तक बतौली पुलिस पता नहीं लगा पाया है. घटना के बाद पिता रामजीत ने स्वयं गांव के सरपंच संजय सिंह को जाकर मामले की जानकारी दी. surguja news update उसने बताया कि उसका बेटा आंगन में गिरा पड़ा है. जिसके बाद सरपंच ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद आरोपी पिता को बतौली पुलिस ने रात को ही गिरफ्तार कर लिया था.





फॉरेंसिक टीम ने की जांच: घटना स्थल पर आरोपी पिता को लेकर उसके घर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच की. Father killed his own son जांच में पाया गया कि पिता ने ही अपने बेटे की हत्या की. आरोपी ने पहले पुलिस को गुमराह किया. बाद में पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने टंगिया से वार कर बेटे की हत्या की. Surguja murder case. इस बात का खुलासा भी फॉरेंसिक जांच से हुआ. टंगिया से वार करने की वजह से मृतक के चेहरे और सिर में गंभीर चोट होना पाया गया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी पिता ने टांगी से हत्या करना कबूला. surguja news update हत्या में इस्तेमाल किया गए हथियार टांगी को घर से 200 मीटर की दूरी से बरामद किया गया.



यह भी पढ़ें: Surguja crime news सरगुजा में दूध का पैसा नहीं देने पर गर्भवती महिला की पिटाई, तीन आरोपी गिरफ्तार



मर्डर केस की जांच अभी भी है जारी : घटना की जानकारी देते हुए सरगुज़ा एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि "एक पिता द्वारा पुत्र की हत्या कर दी गई है. surguja news update आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. Father killed his own son लेकिन हत्या के कारणों के पीछे की वजह पुलिस जांच के बाद ही बता सकेगी. Surguja murder case जिस महिला के कारण विवाद की बात सामने आ रही है. उसे ढूंढा जा रहा है. उसके मिलने के बाद ही उससे पूछताछ करने पर ही जांच आगे बढ़ सकेगी."