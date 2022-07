राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव (Minister Amarjit Bhagat visit to Rajnandgaon district) पहुंचे. कार्यक्रम के अनुसार मंत्री अमरजीत भगत ने राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर, कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक (Minister reviews meeting with officials in Rajnandgaon district) ली. इस दौरान मंत्री अमरजीत भगत,विधायक डोगरगांव दलेश्वर साहू,मोहला मानपुर विधायक इन्द्रशाह मंडावी,कलेक्टर डोमन सिंह समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे.

विकास कार्यों में नहीं होगी कोई कमी, सुधारेंगे हर समस्या : अमरजीत भगत

मंत्री ने ली योजनाओं की जानकारी : अमरजीत भगत ने कहा कि '' समीक्षा बैठक रखी गई थी. जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए निर्देशित कर दिया गया है. उम्मीद है कि सब समस्या का समाधान होगा. खाद बीज,स्कूल सड़क जैसे विषयों पर मामले आए जिस पर कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है. उसमें समीक्षा करके कार्य (Instructions to Rajnandgaon Collector to remove the problems) करेंगे.

कमियों को पूरा करने का आश्वासन : मंत्री अमरजीत भगत (Chhattisgarh Food Minister Amarjit Bhagat) ने कहा कि '' स्कूल छात्रावास जहां पानी टपकता है वहां काम कराया जाएगा. संबंधित विभाग के साथ कलेक्टर को जवाबदारी दी गई है. सभी संबंधी समस्याओं को दूर किया जाएगा.

क्यों हुई समीक्षा बैठक : बता दें कि समीक्षा बैठक में जिले के कार्यों जिसमें स्कूल,सड़क जैसे विषयों पर चर्चा की गई. जिसमें जल्द से जल्द कार्य करने के निर्देश अधिकारी कर्मचारियों को प्रभारी मंत्री ने दिए हैं. बैठक में प्रभारी मंत्री के साथ विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि कलेक्टर,एसपी भी मौजूद थे.