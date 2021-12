रायपुर: छत्तीसगढ़ में ठंड ने कहर बरपाया (cold weather in chhattisgarh) है. शीतलहर के कारण प्रदेश के 4 संभाग में 48 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया गया (Yellow alert issued due to cold wave ) है. सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के कुछ क्षेत्रों के लिए यह येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में शीतलहर के कारण सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने (yellow alert in chhattisgarh) की संभावना है.

कई इलाकों में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान

पिछले दो-तीन दिनों से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम पूरी तरह से सर्द हो चुका है. यहां तक कि सुबह और शाम के समय लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं. मौसम विभाग रायपुर (Meteorological Department Raipur) के मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है. इस पूर्वानुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य क्षेत्र के इलाके शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं.

इन जिलों में पारा लुढ़का

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रायपुर में सोमवार का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा. रविवार को न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस था. इसमें करीब 3 डिग्री से ज्यादा की गिरावट देखी गई है. सोमवार सुबह अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री, पेंड्रा रोड का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और जगदलपुर का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा.