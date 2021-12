रायपुर: उत्तर से ठंडी हवाएं चलने के कारण छत्तीसगढ़ में पिछले दो-तीन दिनों से सभी संभागों में कड़ाके की ठंड (Severe cold in all divisions of Chhattisgarh) पड़ रही है. तापमान सामान्य से दो से 3 डिग्री नीचे चला गया है. प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड उत्तर छत्तीसगढ़ में पड़ रही है. रविवार को कोरिया में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया. कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा. बस्तर संभाग में पिछले दो-तीन दिनों से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है. अंबिकापुर और पेंड्रा रोड में भी रात का पारा 6 डिग्री के पास पहुंच गया है.

राजधानी में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है. लोग बचने के लिए अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने के कारण उत्तर से ठंडी हवाएं आ रही है. जिसके कारण रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट आने की संभावना है. उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर भी चल सकती हैं.

छत्तीसगढ़ के संभागों में बढ़ी ठंड (Severe cold in all divisions of Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ के संभाग की बात की जाए तो अंबिकापुर, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर सभी संभागों में पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड और सर्दी पड़ रही हैं. लगभग सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से दो से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. सोमवार की सुबह रायपुर का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री, अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री, पेंड्रा रोड का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और जगदलपुर का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री दर्ज किया गया.

उत्तरी हवाओं से गौरेला पेंड्रा मरवाही में बढ़ी ठंड

छत्तीसगढ़ के जिलों का तापमान (temperature of chhattisgarh districts)

रविवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री, रायपुर के माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री, बिलासपुर का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री, पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 22.8 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री, अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 21.3 और न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री, जगदलपुर का अधिकतम तापमान 26.5 और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री, दुर्ग का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री, राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 27.5 न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री, रायपुर के लाभांडी का अधिकतम तापमान 26.5 न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री दर्ज किया गया.

रविवार को प्रदेश के दूसरे जिलों में कोरिया में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री, दंतेवाड़ा में 10.3 डिग्री, कोरबा में 11.1 डिग्री, नारायणपुर में 10.4 डिग्री, बीजापुर में 11.8 डिग्री, महासमुंद में 12.9 डिग्री, कांकेर में 11.4 डिग्री दर्ज किया गया.