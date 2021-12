रायपुरः छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (Chhattisgarh Municipal Election 2021) के तहत 10 जिलों के 15 निकायों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया. 385 वार्डों में हुए चुनाव में 1393 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 370 वार्डो में हुए आम निर्वाचन में 1345 उम्मीदवार और उप निर्वाचन के 15 वार्डो में 48 उम्मीदवार चुनावी मैदान मे हैं. 23 दिसम्बर को चुनाव के नतीजे आएंगे

15 निकायों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न

60 फीसदी से अधिक मतदाताओं ने किया मतदान

छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह (Chief Election Commissioner of Chhattisgarh Thakur Ram Singh) ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि, सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ. छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (chhattisgarh urban body election 2021) में 4 लाख 88 हज़ार 425 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. 2 लाख 48 हजार 41 पुरुष, 2 लाख 40 हजार 369 महिला और 15 तृतीय लिंग समुदाय के वोटर शामिल हैं. आम चुनाव की अगर बात करें तो 15 नगरीय निकायों में 60.60 फीसदी वोट पड़े. जबकि उप निर्वाचन का मतदान प्रतिशत 64.85 फीसदी रहा. इसमें कुल 65.60 प्रतिशत पुरुष मतदाता और 64.12 फीसदी महिला मतदाताओं ने वोट डाले.

आम चुनाव में 15 नगरीय निकायों के चुनाव का हाल (Voting status in 15 urban bodies)

नगरपालिक निगम भिलाई में 54.49 प्रतिशत

भिलाई-चरौदा में 64.17 प्रतिशत

रिसाली में 62.14 प्रतिशत

बीरगांव में 64.23 प्रतिशत

नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में 69.24 फीसदी

शिवपुर चरचा में 64.63 फीसदी

सांरगढ़ में 77.64 प्रतिशत

जामुल में 73.10 प्रतिशत

खैरागढ़ में 84.16 प्रतिशत

नगर पंचायत में प्रेमनगर में 85.83 प्रतिशत

नरहरपुर में 87.64 प्रतिशत

कोंटा में 82.91 प्रतिशत

भैरमगढ़ में 78.65 प्रतिशत

भोपालपटटनम में 84.63 प्रतिशत

मारो में 82.50 प्रतिशत वोटिंग हुई

15 वार्डों के उप चुनाव का ब्यौरा (Details of by-elections of 15 wards)

नगरपालिक निगम रायगढ़ में 58.94 प्रतिशत

बिलासपुर में 52.38 प्रतिशत

राजनांदगांव में 67.72 प्रतिशत

नगरपालिका परिषद गोबरा नवापारा में 81.67 प्रतिशत

बेमेतरा में 69.16 प्रतिशत

कोण्डागांव में 88.65 प्रतिशत

नगर पंचायत उतई में 84.65 प्रतिशत

भानुप्रतापपुर में 90.42 प्रतिशत

बसना में 82.98 फीसदी

आमदी में 90.39 फीसदी

कुरूद में 87.50 फीसदी

मगरलोड में 89.42 फीसदी

और थानखम्हरिया में 77.34 प्रतिशत वोटिंग हुई

कोरिया में बैकुंठपुर के वार्ड 1 में हुआ हंगामा

कोरिया के बैकुंठपुर नगर पालिका (Baikunthpur Municipality of Korea) वार्ड -1 कांग्रेस-बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. यहां भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया. वार्ड-1 के भाजपा प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग पर गम्भीर आरोप लगाए. बीजेपी का आरोप था कि ग्राम पंचायत शिवपुर, अमहर चिरगुड़ा, महोरा, रामपुर, तरगवा जैसे कई ग्राम पंचायतों से ग्रामीणों को लाकर वार्ड-1 में फर्जी तरीके से नाम जोड़ा गया. जिसके बाद यहां बवाल हुआ. हालांकि फिर यहां स्थिति संभल गई.

बिरगांव के आडवाणी स्कूल में बीजेपी-कांग्रेस में भिड़ंत

बिरगांव नगर निगम चुनाव (Birgaon Municipal Corporation Election) के दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच घमासान देखने को मिला. पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर आडवाणी स्कूल के गेट पर पहुंच थे. जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई. फिर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति बनी. लेकिन बाद में सुरक्षाबलों और प्रशासन ने मामले को शांत कराया.

राजनांदगांव में वोटिंग के दौरान प्रशासन ने बरामद किए कुकर

राजनांदगांव के तुलसीपुर वार्ड नंबर 17 में नए बस स्टैंड स्थित एक दुकान में कई कुकर बरामद किये गए. कुकर के साथ पर्चियां भी बरामद की गई. इनमें मतदाताओं के नाम लिखे हुए थे. भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाताओं को लुभाने के लिए ये कुकर बांटने की फिराक में थे. भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी. इसके बाद अफसर मौके पर पहुंचे और वहां रखे कुकर बरामद किए.

बिलासपुर में भी हुआ बवाल

बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 में वोटिंग के दौरान भाजपा-कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो (Clashes of BJP Congress workers in Bilaspur) गई. दरअसल विधायक शैलेश पांडेय (MLA Shailesh Pandey), मेयर रामशरण यादव (Mayor Ramsharan Yadav) समेत कांग्रेसी नेता बूथ पर पहुंचे थे. इसी दौरान निगम के नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी और भाजपा के पूर्व मेयर किशोर राय (Former BJP Mayor Kishor Rai) ने भीड़ पर विरोध जताया. जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई(Clashes during voting in Bilaspur). हंगामे के बीच दोनों पक्षों को मतदान केंद्र से बाहर निकाला गया.

नरहरपुर में कोविड-19 मरीज ने पीपीई किट पहनकर किया मतदान

कांकेर के नरहपुर में लोकतंत्र से कोरोना हार गया.यहां एक कोरोना पीड़ित महिला ने पीपीई किट पहनकर वोट डाले (Corona victim woman casts vote wearing PPE kit). महिला ने सबसे आखिर में मतदान किया. इस दौरान कोविड 19 प्रोटोकॉल (covid 19 protocol) का पूरा पालन किया गया था.