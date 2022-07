छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला दिन टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर हंगामेदार (TS Singhdev resignation issue echoed in the chattisgarh assembly) रहा.विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे, जलजीवन मिशन को लेकर सरकार को घेरा.वहीं हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया.

छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे (Theft in house of Jaijaipur MLA Keshav Chandra) हैं. अब चोर नेताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं. जांजगीर चांपा के जैजैपुर में बीएसपी विधायक केशव चंद्रा के घर चोरी हुई (Jaijaipur MLA Keshav Chandra) है. विधायक विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए रायपुर में हैं. केयर टेकर रात को विधायक केशव चंद्रा के आवास पर मौजूद नहीं था. चोरों ने सूने मकान का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया. पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुट ( Janjgir Champa crime news) गई है.

सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 48 लाख रूपए की राशि अंतरित की (CM Bhupesh gift to the beneficiaries of Godhan Nyay Yojana) है.

बारिश का किसानों को इंतजार रहता है. क्योंकि किसान इसी मौसम में अच्छी फसल की पैदावार के लिए बुवाई करते हैं. लेकिन यदि फसल को अच्छे तरीके से बोया जाए तो किसान उम्मीद से ज्यादा फसल ले सकते (Sowing of pulses oilseeds and paddy in monsoon season) हैं.

छत्तीसगढ़ में बेसहारा बच्चों को पारिवारिक माहौल देने के लिए यूनिसेफ की मदद से ''पोषण देखरेख कार्यक्रम'' का आयोजन किया गया है.जिसे उमंग नाम दिया गया (Nutrition and care program for children in Chhattisgarh) है.

रायपुर टेरर फंंडिंग केस में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने झारखंड से दबोचा (Arrest in Raipur Terror Funding Case) है.

कैंसर बीमारी का नाम सुनते हैं इससे ग्रसित लोगों के मन में डर बैठ जाता है.इस डर को दूर करने का काम कर रहीं हैं स्पंदन संस्था से जुड़ी महिलाएं. जिनका लक्ष्य कैंसर की बीमारी का डर लोगों के मन से निकालना (Spandan boosted the spirits of women suffering from cancer ) है.

डभरा में व्यापारी की कार को आग के हवाले करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा (arson in the businessman car in Dabhra) है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस का व्यापारियों ने सम्मान किया है.

जगदलपुर NMDC आवासीय कॉलोनी में एक हादसा हो गया.यहां एक युवती सातवीं मंजिल से नीचे गिर (Girl dies after falling from seventh floor in Jagdalpur) गई. जिससे उसकी मौत हो गई है.

राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में एक महीना पहले मानसूनी बारिश की शुरुआत हो चुकी है. प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. जिसके बाद किसानों ने खेतों में बुवाई और रोपाई का काम भी शुरू कर दिया है. प्रदेश में औसत से 10 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है

