केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कोरबा दौरे से छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल आ गया. बयान देते हैं कि "पीएम आवास के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार फेल है. राज्य की लापरवाही के कारण गरीबों को आवास से वंचित होना पड़ा." जिस दिन वह गए ठीक उसी दिन शाम को टीएस सिंह देव राज्य के पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं.

छत्तीसगढ़ में चौथी लहर का खतरा मंडराने लगा है. शनिवार को प्रदेश भर में हुए 11 हजार 280 सैंपलों की की जांच में 505 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं. कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है. छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में 505 कोरोना संक्रमित मिले हैं. इसके अलावा कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर में आज एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं. वहीं कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,656 है.

प्रदेश के प्राथमिक शालाओं में पढ़ाई करने वाले बच्चो को मातृभाषा में शिक्षा देने के इन्तजाम किए जा रहे हैं. ऐसे शिक्षक जिन्हें स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं है, उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके साथ ही स्थानीय शिक्षाविदों की मदद से शिक्षकों को प्रशिक्षण (Primary school children will be given education in local language) भी दिया जाएगा.

देश भर में आज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया गया है. इस परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में 536 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यह परीक्षा आज 2 पालियों में आयोजित हो रही है. छत्तीसगढ़ में नीट परीक्षा में चालीस हजार से ज्यादा कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं.

छत्तीसगढ़ में शनिवार को भूपेश बघेल कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से शनिवार को कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. रविवार को सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया. सीएम बघेल ने कहा कि "मुझे मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना मिली है. अभी तक सिंहदेव का इस्तीफा वाला पत्र मुझे नहीं मिला है. मेरे पास उनका पत्र आएगा तो मैं परीक्षण करा लूंगा. शनिवार को मैंने सिंहदेव को फोन लगाया था. लेकिन फोन नहीं लग पाया. हमारे बीच सब तालमेल है. हम इस संबंध में चर्चा कर लेंगे"

बस्तर संभाग में हुए आफत की बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है. बस्तर संभाग के सुकमा जिले के अंतिम छोर में 1986 के बाद इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है. इस बारिश से कोंटा के 10 वार्ड डूब चुके हैं. इन वार्डो से लगभग 3000 ग्रामीणों को राहत शिविर केंद्र पहुंचाया गया है.

रायपुर की धनेश्वरी ठाकुर सालों से सम्मान निधि के लिए प्रशासन से गुहार लगा रही (Woman pleading for justice in Raipur for years ) है. हालांकि अब तक उन्हें सम्मान निधि प्राप्त नहीं हुआ है.

बस्तर के 105 ग्रामीणों के लिए आज बेहद खुशी का दिन (release of innocent villagers in Burkapal Naxalite attack) था. बुर्कापाल नक्सली हमले में इन सभी ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया (Burkapal Naxalite attack Innocent villagers released ) था. लेकिन शनिवार को दंतेवाड़ा की एनआईए कोर्ट ने सभी ग्रामीणों की रिहाई के आदेश दिए. जिसके बाद सभी गांववाले (Dantewada NIA Court) खुश हैं.

मानसून आने के साथ ही सब्जियों के दाम थोड़ा बदलाव देखने को मिला हैं. रायपुर थोक मंडी में मौसमी सब्जियां काफी सस्ती चल रही है. पहले के मुकाबले टमाटर के दाम कम हो गये हैं. भिंडी, बरबटी, प्याज सस्ती चल रही है.

जांजगीर चांपा में एक शख्स को बाइक से नदी के उपर बने (Accident in Lilagar river of Kosa Manpur) एनीकट पुल को पार करना महंगा पड़ा. यहां पानी के तेज बहाव में पूरा परिवार बह (Accident in Lilagar river of Kosa Manpur) गया. बाद में पति पत्नी की जान बच गई. लेकिन चार साल का बच्चा नदी में बह (Child shed while crossing Lilagar river on bike) गया. जिसका अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है. कोसा मानपुर गांव के लीलागर नदी में यह हादसा हुआ (Janjgir champa news) है.

