जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा के मुलमुला इलाके में आज बड़ा हादसा हो गया. यहां कोसा मानपुर गांव के लीलागर नदी में एक चार साल का बच्चा बह (Accident in Lilagar river of Kosa Manpur) गया. दरअसल नदी के एनकीट पर बने पुल से एक शख्स अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर जा (Accident in Lilagar river of Kosa Manpur) रहा था. तभी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वह बाइक समेत वह सपरिवार नदी में गिर (Child shed while crossing Lilagar river on bike) गया. पति और पत्नी को तो बचा लिया गया. लेकिन बच्चे की तलाश अभी भी जारी है. बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया (Janjgir champa news) है.

ऐसे हुआ हादसा: पामगढ़ क्षेत्र के डोंगाकोहरौद गांव का प्रकाश पटेल, मल्हार की ओर से अपने गांव आ रहा था. और मानपुर कोसा के बीच लीलागर नदी में बने एनीकट के ऊपर 2 फीट पानी बह रहा है. इस जलमग्न एनीकट को प्रकाश पटेल, अपने परिवार के साथ पार कर रहा था. प्रकाश पटेल, बाइक की टंकी पर अपने 4 साल के बेटे शुभम को बैठाया था और पत्नी पीछे थी.एनीकट के ऊपर तेज बहाव में कुछ दूर जाते ही बाइक अनबैलेंस हो गया और बाइक समेत प्रकाश, उसका बेटा शुभम, एनीकट से लीलागर नदी में गिर गए. इस दौरान प्रकाश पटेल और उसकी पत्नी तैरकर निकल आए. लेकिन 4 साल के शुभम का कोई पता नहीं चला है.ग्रामीणों की सूचना के बाद मुलमुला पुलिस मौके पर पहुंची है और गोताखोर की टीम को भी बुलाया गया है. जिनके द्वारा लीलागर नदी में बच्चे की तलाश की जा रही है.

लोग लगातार जान से कर रहे खिलवाड़: लगातार जिला प्रशासन द्वारा लोगों को भारी बारिश के कारण नदी नालों से दूर रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं. जलमग्न मार्ग में आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. लेकिन इस आदेश का कोई भी पालन नहीं कर रहा है. जिस वजह से यह हादसा हुआ. ऐसे में ईटीवी भारत आप लोगों से अपील करता है कि बारिश के मौसम में नदी नालों से दूर रहे. अपनी जान जोखिम में न डालें और प्रशासन के निर्देश का पालन करें