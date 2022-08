रायपुर :आजादी के 75वे वर्षगांठ को पूरे देश में अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के रूप में धूमधाम से मनाया जाना है. आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश के 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया (har ghar tiranga chhattisgarh) है. वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाकघरों में भी तिरंगा बिक्री किए जाएंगे. छत्तीसगढ़ के लगभग 4 हज़ार डाकघरों में तिरंगे की बिक्री होनी है. लेकिन तिरंगे की खेप कम पहुंचने से प्रदेशभर के 10 मुख्य डाकघरों में तिरंगे के स्टॉक रखे गए हैं. वही प्रदेशभर के 10 बड़े डाकघरों में आज से तिरंगे की बिक्री शुरू हो गई (har ghar tiranga campaign in Chhattisgarh) है.





कितने तिरंगे आएं : रायपुर के मुख्य डाकघर में व्यवसाय विकास विभाग के सहायक निर्देशक एन के राजपाल ने(har ghar tiranga campaign) बताया "डाकघरों से तिरंगे की बिक्री के लिए रविवार को रायपुर के मुख्य डाकघर में पहली खेप पहुंची. जिसमें 14 हजार तिरंगे थे. वहीं आज तिरंगी की दूसरी खेप पहुंची जिसमें 20 हजार तिरंगे है. सभी को प्रदेश के मुख्य डाकघरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. आज से इसकी बिक्री शुरू हो गई है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से लोग तिरंगे की खरीदी कर सकते हैं. ऑफलाइन में ग्राहक सीधा डाकघर में जाकर तिरंगा खरीद सकते (har ghar tiranga 2022) हैं."



डाकघर से ऑनलाइन किस तरह तिरंगा करें आर्डर ?



• ऑनलाइन माध्यम से भी लोग डाकघरों से तिरंगा ऑर्डर कर सकते हैं।



• सबसे पहले Indiapost.gov.in वेबसाइट में जाकर लोगों को पहले खुद को रजिस्टर करना होगा.



• वेबसाइट में जाकर तिरंगा ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करना है.



• तिरंगा क्लिक करने के बाद पोस्ट ऑफिस का वेब पोर्टल ऑन हो जाएगा.



• फॉर्म खुल जाने के बाद स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से क्विरीज होंगी उसको फुलफिल करना है.



• फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद अपना एड्रेस डालना है जिसके बाद तिरंगा आपके एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा.



• तिरंगे को आर्डर करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करना होगा.



• डाकघर में तिरंगे के बिक्री का रेट 25 रुपए है. लोगो को डाकघर से मीडियम साइज तिरंगा दिया जा रहा है.