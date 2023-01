सीएम ने दस नए थानों का किया वर्चुअल लोकार्पण

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर वर्ष की तरह पुलिस विभाग के जवानों के बीच नया साल मनाने पहुंचे CM Baghel celebrate new year with police jawan . इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने जवानों के साथ काफी लंबी चर्चा की. सीएम ने बस्तर के जवानों के साथ भी सवाल जवाब किया. इसके साथ ही 10 नव निर्मित थानों का वर्चुअल लोकार्पण किया. 6 जिलों में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस वाहन भी प्रदान किया गया है happy new year 2023. समारोह में सीएम ने जवानों से संवाद किया. इस मौके पर दंतेश्वरी फाइटर्स की सुनैना पटेल ने सीएम से कहा कि "अब बस्तर अंचल में लोग पुलिस कैंप खोलने की मांग करते हैं". यह बात सुनते ही सीएम बघेल मुस्कुराते हुए कहा कि "लोगों से उनकी बोली में बात किया करो. इससे अपनापन बढ़ेगा".





बस्तर में बदल रही बदलाव की बयार: पुलिस विभाग की ओर से आयोजित नव वर्ष मिलन समारोह में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "जवानों के साथ कार्यक्रम हुआ. सभी लोगों ने अपना अनुभव साझा किया police jawan new year celebration in chhattisgarh. बस्तर में पहले फोर्स को देखकर स्थानीय लोग भागते थे. उनकी मानसिकता रहती थी कि ये लोग हमें मारने आ रहे हैं या गिरफ्तारी करने, लेकिन अब बस्तर के लोगों की मानसिकता में काफी परिवर्तन हुआ है. एक मित्रवत व्यवहार हुआ है. दोनों तरफ से परिवर्तन आया है. अब सड़कें भी बन रही है, बहुत परिवर्तन बस्तर में देखने को मिल रहा है. सभी जवानों ने यह सब अनुभव साझा किया है."

ये भी पढ़ें: सीएम बघेल ने नए साल में श्रमिकों को दी 4 नई सौगातें, कहा "अब मजदूर का बेटा, नहीं रहेगा मजदूर"







छत्तीसगढ़ में खुले दस नए थाने: नव वर्ष कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10 नव निर्मित थानों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया है. पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की ओर से प्रत्येक थाने का निर्माण ढाई करोड़ रुपए की राशि से किया गया है new year celebration in chhattisgarh. इसमें राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित इलाकों के अलावा बस्तर संभाग के क्षेत्रों के थाने शामिल हैं. पुलिस विभाग की ओर से आयोजित इस समारोह में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत तमाम पुलिस के अफसर और जवान मौजूद रहे happy new year 2023. सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर में विकास और बदलाव पर संतोष जताया. सीएम को अपने बीच पाकर जवान भी काफी खुश दिखाई दिए