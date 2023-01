मजदूरों के साथ नववर्ष अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम बघेल

रायपुर: नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों और उनके बच्चें के लिए 4 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है. CM Bhupesh Baghel gave new schemes to workers सीएम ने कहा कि "जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, चावड़ी में आकर मजदूर भाई-बहनों के साथ नए साल की शुरुआत करता हूं. Raipur latest news आप सभी लोगों का सम्मान करके आज मुझे महसूस हो रहा है कि हम गांधी जी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं."



मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को चार नई सौगातें दीं: इस बीच नववर्ष के पहले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों को चार नई सौगातें दी. new schemes to workers in new year 2023 उन्होंने कहा कि "अब मजदूर के बच्चे मजदूर नहीं रहेंगे. अब गरीब श्रमिकों के बच्चे भी बड़ी जगहों पर जाने लगे हैं. श्रमिकों के बच्चे एयरफोर्स जैसी नौकरियों में जा रहे हैं. देश तथा राज्य की विभिन्न सेवाओं में भी चयनित हो रहे हैं." मुख्यमंत्री ने कहा है कि "मजदूर के बच्चों को भी सपने साकार करने हैं और उन्हें भी आसमान छूना है, जिसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है."



मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना की घोषणा: मुख्यमंत्री बघेल ने चौथी और पांचवीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है. जिसके लिए मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की.



श्रमिक सहायता योजना की राशि 20 हजार हुई: मुख्यमंत्री बघेल ने श्रमिकों एवं उनके बच्चों को नई सौगातें दी. new year 2023 इसके तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को बढ़ाया गया है. सीएम ने योजना की राशि 10 से बढ़ाकर 20 हजार रूपए एक मुश्त देने की घोषणा की है. इसके साथ ही बघेल ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है. ताकि श्रमिकों के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कर सकें."

श्रमिकों संग भोज में शामिल हुए सीएम बघेल

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मेघावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम में परिवर्तन किया है. मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना शुरु करने की घोषणा की. इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने नवीन कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, आईआईटी, बीटेक, ट्रिपल आईटी, एमटेक, एमबीबीएस इत्यादि की पढ़ाई सहित विदेशों में अध्ययन करने के लिए भी श्रमिकों के बच्चों को सहायता देने की घोषणा की. उन्होंने इन सभी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, आवास एवं भोजन शुल्क में सहायता प्रदान करने के साथ ही प्रतिवर्ष स्टेशनरी के लिए भी 2 हजार रूपए की सहायता देने की घोषणा की है.इस मौके पर रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे और छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.