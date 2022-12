रायपुर : छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 के लिए चुनावी बजट की तैयारियां अंतिम चरण में है. यह अब तक सबसे अधिक राशि के प्रावधान और लोक लुभावने योजनाओं वाला होगा. विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को वित्त सचिव अलरमेलमंगई और संचालक बजट शारदा वर्मा 19 दिसंबर से अंतिम रूप देंगी. Government engaged in preparation of populist budget in Chhattisgarh





बजट को लेकर गहमा गहमी : वित्त विभाग ने सभी एसीएस, पीएस और सचिवों के साथ बजट चर्चा के लिए बैठकों के डेट और टाइम तय कर दिया है. ये चर्चाएं 19 से 21 दिसंबर तक होंगी और हर विभाग के सचिवों के लिए आधे-आधे घंटों का समय तय किया गया है. उसके बाद, सीएम एवं वित्त मंत्री भूपेश बघेल (CM and Finance Minister Bhupesh Baghel) दिसंबर अंत या 6 जनवरी के बाद मंत्री स्तरीय बैठकें कर अपने पांचवे बजट को अंतिम रूप देंगे. इसमें ही चुनावी घोषणाओं वाली लोक लुभावन योजनाएं तय होंगी.



कितने का होगा बजट : नया बजट सवा सौ करोड़ का हो सकता है. इस बार बजट सत्र फरवरी के तीसरे सप्ताह में 10-15 दिनों की बैठकों का होने के संकेत हैं. यह बजट ई-बजट होगा. जिसमें सीएम बजट टेबलेट या लैपटाप में पढ़कर प्रस्तुत करेंगे. वित्त विभाग और विधानसभा सचिवालय ने इसकी तकनीकी तैयारियां भी कर ली हैं. साथ ही अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है.

विभागों के प्रस्ताव होंगे तय : बहरहाल वित्त सचिव अलरमेलमंगई पहले दिन 19 दिसंबर को, सहकारीता, वाणिज्य, उद्योग, योजना आर्थिक सांख्यिकी, पीएचई, उच्चशिक्षा, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, ऊर्जा, जनशिकायत, राजस्व-आपदा राहत पुर्नवास, खाद्य नागरिक आपूर्ति, परिवहन, संसदीय कार्य विभागों की बैक दू बैक होंगी। 20 दिसंबर को जल संसाधन, पर्यावरण संस्कृति, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर लोनिवि, खनिज, विमानन, जनसंपर्क, श्रम, कृषि विकास, मछली-पशुपालन- उद्यानिकी, जीएडी, अजा-जजा, विभाग के प्रस्ताव तय होंगे. 21 दिसंबर को वन- जलवायु, गृह जेल, विधि- विधायी, स्कूल शिक्षा, रोजगार को प्रस्ताव तय किए जाएंगे.populist budget in Chhattisgarh