रायपुरः कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमीक्रोन का खौफ अब छत्तीसगढ़ (Fear of omicron in chhattisgarh)में देखने को मिल रहा है. विदेश से आये 166 यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया(166 passengers returned from abroad were quarantined) है. दरअसल, कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Corona new variant Omicron) को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है. 12 देशों को हाई रिस्क पर रखा गया है और इन देश से आने वाले सभी यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है. जिसके बाद 7 दिन के लिए उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है. अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर पॉजिटिव पाया गया, तो उसके सैंपल को जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाएगा.

UP में चलेगा छत्तीसगढ़ मॉडल, चौंकाने वाले आएंगे रिजल्ट: भूपेश बघेल

इस बीच सभी यात्रियों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटाइन किया जा रहा है. जिन यात्रियों को 7 दिन क्वॉरेंटाइन किया गया है, आठवें दिन उनका दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा. अगर वह पॉजिटिव पाए जाते हैं तो दोबारा उनको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर इलाज जारी रखा जाएगा.

विदेश से 166 यात्री लौटे छत्तीसगढ़, किया गया कोरोना टेस्ट

केंद्र सरकार ने राज्यों को भी विदेशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग और ट्रेकिंग को कहा है. अब तक 166 यात्री विदेश से छत्तीसगढ़ आए हैं. जिसमें 76 रायपुर के यात्री हैं और 18 बिलासपुर के यात्री. छत्तीसगढ़ लौटे सभी यात्री सऊदी अरब, आईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई सहित 15 से अधिक देशों से रायपुर लौटे हैं. सभी का रायपुर एयरपोर्ट में कोरोना टेस्ट किया गया. जिसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया गया है. एएनएम द्वारा क्वॉरेंटाइन पर रह रहे लोगों पर निगरानी रखी जा रही है.

विदेश से 76 यात्रियों में 19 लापता

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि विदेशों से लौटे लोग जिस एरिया में क्वारंटाइन हैं वहां की एएनएम को नजर रखने का निर्देश दिया गया है. एएनएम कभी भी घर जाकर निरीक्षण कर सकता है. अगर कोई घूमता हुआ पाया गया, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं. विदेशों से लगभग 76 यात्री रायपुर लौटे हैं, जिसमें से 19 यात्री लापता है. उनका फोन बंद आ रहा है. लगातार एएनएम द्वारा उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा है.

गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विदेशों से लौटने वाले लोगों को खुद सामने आकर अपनी जांच करानी चाहिए और पर क्वारंटाइन रहना चाहिए. अगर कोई यात्री गलत नंबर या फोन बंद रखता है तो पुलिस की मदद से उनकी तलाश की जाएगी. अगर क्वॉरेंटाइन पीरियड में वह बाहर घूमते पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.