पार्षद पाइप उखाड़कर ले गया घर पानी के लिए तड़प रहे रहवासी

भीषण गर्मी से जहां लोग परेशान हैं. वहीं अब बढ़ती गर्मी के साथ ही क्षेत्र में जल संकट गहराने लगा है. शहर से लगे क्षेत्रों में लोग पिछले कई सालों से पानी की किल्लत से परेशान हैं. क्षेत्र के लोगों के अलावा मवेशियों को भी पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा (Water problem in many wards of Bilaspur) है. ग्रामीण तपती दोपहर में कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर ला रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दंतेवाड़ा के तुमनार पांडेमुर्गा मार्ग में IED ब्लास्ट, चपेट में आया जवान

छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल बस्तर का दौरा कर रहे ( IED blast before CM visit) हैं.जिसके लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. नक्सली अटैक की आशंका को देखते हुए जवान नक्सल क्षेत्रों मं एरिया डोमिनेशन पर निकले हैं. जिले के तुमनार पांडेमुर्गा मार्ग में भी जवान एरिया सर्चिंग कर रहे थे. तभी एक जवान नक्सलियों के लगाए IED की चपेट में आ गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जबरन पशुओं को एमपी ले जा रहे तस्कर खुद पहुंचे जेल

कोरिया जिले के केल्हारी थाना अंतर्गत मवेशियों के साथ मारपीट कर क्रूरता करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Animal smuggling in Kelhari Koriya ) है. पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी केल्हारी निरीक्षक जवाहरलाल गायकवाड़ ने बताया कि ''उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कोतमा निवासी दो व्यक्ति मवेशियों के साथ मारपीट कर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

न्याय योजना की राशि लेने आए किसान भड़के, जानिए क्यों लौटे घर?

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि ( Former Prime Minister Late Rajiv Gandhi death anniversary) पर छत्तीसगढ़ के किसानों, कृषि मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूहों को प्रदेश की भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1804.50 करोड़ रूपए की सौगात दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर गोल बाजार के व्यापारियों को मिली एक और बड़ी सौगात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोल बाजार व्यापारियों को एक और बड़ी सौगात दी है. उन्होंने मालिकाना हक देने के फैसले के बाद अब विकास और निर्माण शुल्क भी माफ करने की घोषणा की है. इससे कोरोना संकट काल से उबरे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. गोल बाजार व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों ने सीएम निवास पर भूपेश बघेल से मुलाकात की. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जानिए कहां आंदोलनकर्मियों ने सरकार के लिए किया सद्बुद्धि यज्ञ

छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विगत 04 अप्रैल 2022 से प्रदेश के सभी मनरेगा अधिकारी/कर्मचारी निरंतर 48 दिन से हड़ताल पर हैं. मुख्यमंत्री के सकारात्मक पहल से 06 मई 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन रायपुर ने मनरेगाकर्मियों की 02 सूत्रीय मांगों के संबंध में विचार करने के लिए 07 सदस्यों की समिति का गठन किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अब विदेशी बाजार में बिखरेंगे छत्तीसगढ़ी हर्बल गुलाल के रंग

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में तैयार हर्बल गुलाल से भरे ट्रक को यूरोप एक्सपोर्ट करने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह हर्बल गुलाल स्व-सहायता समूह के सखी क्लस्टर संगठन अंजोरा राजनांदगांव (Sakhi Cluster Organization Anjora) और कुमकुम महिला ग्राम संगठन सांकरा (Kumkum Mahila Village Organization Sankra) दुर्ग की महिलाओं ने बनाया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Durg crime news: दुर्ग में लाइन अटैच होने के बाद ASI ने कर ली खुदकुशी

दो दिन पहले छावनी थाने से लाइन अटैच हुए ASI फारूक शेख ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. खुदकुशी का कारण फिलहाल अज्ञात है. ASI ने लॉज के कमरे में पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया. खुदकुशी के पीछे अलग-अलग कारण बताए जा रहे हैं. पहला ये कि ASI का पारिवारिक विवाद चल रहा था. दूसरा बीते दिनों एक एक्सीडेंट के मामले में उसे लाइन अटैच किया गया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

ये हाथी है बहुत खतरनाक जरा बचकर

सरगुजा संभाग के पांचों जिले में हाथियों का उत्पात लंबे समय से जारी है. हाथियों द्वारा अब तक दर्जनों लोगों की जहां जान ले ली गई है, वहीं उनके घरों और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया गया है . इसी कड़ी में जशपुर जिले के कुनकुरी में हाथी ने एक युवक को कुचल (Elephant crushed the youth in Jashpur) दिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कुर्सी देख कार्यक्रम में भड़के विधायक और लगा दिया संगीन आरोप

किसान न्याय योजना के तहत किसानों को बोनस राशि देने के कार्यक्रम में बैठक व्यवस्था से नाराज होकर विधायक शैलेष पांडेय चले गए. शैलेष पाण्डेय का आरोप है कि सरकारी कार्यक्रमों में उनकी उपेक्षा की जाती है. जिला प्रशासन सुनियोजित तरीके उन्हें सबसे आखिरी में मंच के किनारे बैठने की व्यवस्था कराता (Insult to Bilaspur MLA Shailesh Pandey) है.इस बात से नाराज होकर शैलेष पाण्डेय ने कार्यक्रम के बीच से ही उठकर जाना मुनासिब समझा. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें