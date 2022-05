कोरिया : जिले के केल्हारी थाना अंतर्गत मवेशियों के साथ मारपीट कर क्रूरता करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Animal smuggling in Kelhari Koriya ) है. पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी केल्हारी निरीक्षक जवाहरलाल गायकवाड़ ने बताया कि ''उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कोतमा निवासी दो व्यक्ति मवेशियों के साथ मारपीट कर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं. मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक कोरिया प्रफुल्ल कुमार ठाकुर और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राकेश कुमार कुर्रे को जानकारी दी गई.''

कैसे हुई गिरफ्तारी : वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश और मार्गदर्शन में पशु तस्करी के मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने ग्राम धनहर के जंगल से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों शिव नारायण जायसवाल और बुद्धसेन जायसवाल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है. आरोपियों के पास से 1 लाख आठ हजार रुपए के 27 बैल जब्त किए गए हैं. ये दोनों ही आरोपी मध्यप्रदेश के रहने वाले (Kelhari police sent two to jail for animal smuggling) हैं.