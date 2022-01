आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामला: बीजेपी नेता विरोध में रखेंगे दो घंटे का मौन

नई दिल्ली: पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक समेत तमाम नेता शुक्रवार को राजघाट और अंबेडकर प्रतिमा के पास बैठकर दो घंटे का मौन रखेंगे. इसके साथ-साथ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपने-अपने राज्यों के राज्यपाल को पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर और कांग्रेस के खिलाफ एक ज्ञापन सौपेगा. इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी एक पत्र लिखेगी. click here

कोरोना मामले में इजाफा : सुप्रीम कोर्ट में आज से वर्चुअल सुनवाई

देश में कोरोना और ओमीक्रोन के मामलों में बढ़ोत्तरी की वजह से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 7 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई (virtual hearings) होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी न्यायाधीशों को अपने आवासीय कार्यालयों से काम करने का फैसला किया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक सर्कुलर के माध्यम से कहा है कि 10 जनवरी से केवल बहुत जरूरी मामलों, फ्रेश मैटर, बेल मैटर्स, डिटेंशन और तय तारीख के केस सूचीबद्ध किए जाएंगे. click here

PM security breach: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, आज होगी सुनवाई

पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला (pm narendra modi security breach) सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस एनवी रमणा के सामने इस मामले को उठाया. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई (pm modi security breach matter reaches supreme court) होगी. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

PM Modi का सुरक्षा तो एक बहाना है वह केवल राजनीति चमकाने गए थे: सीएम बघेल

सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने पीएम मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक पर कहा कि पीएम का सुरक्षा तो एक बहाना है. वह पंजाब में केवल राजनीति चमकाने गए थे. click here

बिल्डिंग बाइलॉज की अवहेलना करने वालों की खैर नहीं, दो साल के कार्यकाल पूरा होने पर रायपुर महापौर का बयान

रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर रायपुर नगर निगम परिषद में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने इन दो सालों के उतार-चढ़ाव पर मीडिया को रूबरू कराया click here

jawans corona infected in Kanker: कांकेर में सुरक्षाबल के 9 जवान कोरोना संक्रमित

jawans corona infected in Kanker: कांकेर में सुरक्षा बलों के कैंप पर कोरोना का अटैक (security forces personnel corona infected in kanker) हो रहा है. यहां गुरुवार को कुल 9 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. जबकि पूरे शहर में कुल 16 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है. click here

सुविधाओं के अभाव में बिलासपुर कोविड अस्पताल, बेड होने के बावजूद मरीजों का नहीं हो पा रहा इलाज

Bilaspur Covid Hospital: बिलासपुर कोविड अस्पतालों में बेड की पूरी सुविधा है. बावजूद इसके यहां किसी भी मरीज को भर्ती नहीं लिया जा रहा, क्योंकि सुविधाओं में अभी भी कई कमियां है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी. click here

कोरबा में कोरोना से जंग लड़ने को तैयार ईएसआईसी अस्पताल, ऐसी हैं तैयारियां

कोरबा में कोरोना से जंग लड़ने के लिए ईएसआईसी अस्पताल तैयार है. देखिए यहां किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं जिससे कोरबा में कोरोना को मात दिया जा सके. click here

बचपन का प्यार वाले सहदेव की सेहत सुधरी, कल होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज

बचपन का प्यार गाने से फेमस हुए सहदेव दिरदो की सेहत अब ठीक है. सहदेव को कल रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. सहदेव सड़क हादसे में घायल हो गए थे.click here

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पीएसओ सुसाइड केस में साला समेत तीन के खिलाफ एफआईआर

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पीएसओ सुसाइड केस में रायपुर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. पुलिस ने मृतक पीएसओ विशंभर राठौर का साला और आरोपी साले की पत्नी समेत तीन के खिलाफ जबदस्ती वसूली करने एवं आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला पंजीबद्ध किया है. उनकी गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है. click here

कल की देशभर की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

pm modi security breach inquiry : गृह मंत्रालय ने बनाई जांच समिति

प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच (pm modi security breach inquiry) करने के लिए गृह मंत्रालय ने जांच समिति का गठन किया है. गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले को रोके जाने के कारणों की पड़ताल करेगी. गृह मंत्रालय की समिति का गठन घटना के एक दिन बाद किया गया है. click here

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, लोकसभा-विधानसभा चुनाव में अधिक पैसे खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को कानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा लोकसभा चुनाव के लिए 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है. click here

पीएम की सुरक्षा में चूक : सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से बात कर उचित कार्रवाई करने को कहा

धानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से बात की और उनसे पूरी घटना की जानकारी ली. इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और अगर उनकी सुरक्षा में कोई लापरवाही हुई है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. click here

चन्नी के लिए सोनिया के संदेश के पीछे जनता का आक्रोश : भाजपा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक (pm security breach) मामले के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कार्रवाई करने संबंधी निर्देश को लेकर मीडिया में आई खबरों के बाद भाजपा ने विपक्षी दल पर निशाना (Smriti Irani targets Sonia Gandhi) साधा और कहा कि देश भर में लोगों के गुस्से को देखकर कांग्रेस अध्यक्ष को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा. click here

India vs south Africa : दूसरे टेस्ट में जीता दक्षिण अफ्रीका, एल्गर की कप्तानी पारी

जोहानिसबर्ग : दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एल्गर ने दूसरे टेस्ट में 188 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से नाबाद 96 रन बनाये. दक्षिण अफ्रीका ने बारिश से प्रभावित इस मैच के चौथे दिन 240 रन के लक्ष्य के सामने तीन विकेट पर 243 रन बनाकर वांडरर्स में भारत के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की. click here