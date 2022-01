कांकेर: जिले में सुरक्षाबलों के (security forces personnel) 9 जवान कोरोना संक्रमित पाए (Nine jawans corona infected in Kanker) गए हैं. गुरुवार को कोरोना के कुल 16 नए केसों की पुष्टि हुई है. संक्रमित मरीजों में एक डॉक्टर और एक टीचर भी शामिल है. दुर्गुकोंदल ब्लॉक (corona patient in durgukondal block) को छोड़कर जिले के अन्य 6 ब्लॉक में कोराना मरीज मिले हैं. जिसमें सबसे अधिक मरीज कोयलीबेड़ा ब्लॉक में (corona patient in koylibeda block) मिले हैं. नए मरीजों में कांकेर ब्लॉक में 1, अंतागढ़ में 2, भानुप्रतापपुर (corona patient in bhanupratappur) में 4, चारामा और नरहरपुर में 2 और कोयलीबेड़ा ब्लॉक में 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है. इन संक्रमित मरीजों में 9 सुरक्षा बल के जवान हैं. जो जिले के अलग-अलग क्षेत्र के सुरक्षा बलों के कैंप में तैनात हैं. अब सभी जवानों को आइसोलेट किया जा रहा है.

इन कैंपों में जवान कोरोना संक्रमित

कोयलीबेड़ा बीएसएफ कैंप (Corona in Koylibeda BSF Camp)- 5 जवान संक्रमित

भानुप्रतापपुर एसएसबी कैंप (Bhanupratappur SSB Camp)- 2 जवान संक्रित

अंतागढ़ एसएसबी कैंप(Antagarh SSB Camp)- 1 जवान कोरोना पॉजिटिव

इसके अलावा अंतागढ़ ब्लॉक में एक डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में है. कांकेर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है. इससे पहले बुधवार को शहर में 7 नए मरीज मिले थे. अगर कोविड19 संक्रमण की रफ्तार इसी तरह जारी रही तो. यह काफी भयावह रूप धारण कर सकता है.

4 जनवरी को 5 जवान हुए थे कोरोना संक्रमित

इससे पहले कांकेर में 4 जनवरी को SSB के 5 जवान कोरोना संक्रमित मिले (Jawan Corona Positive in SSB Camp Kanker)थे. सभी जवान नक्सल प्रभावित इलाके कन्हारगांव में स्थित SSB कैंप में तैनात थे. उसके बाद संक्रमित जवानों को बैरक में ही आइसोलेट किया गया.