रायपुर : छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान अब और तेज होगा. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और राज्य पुलिस बल बेहतर समन्वय के साथ संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाएंगे. यह निर्णय छत्तीसगढ़ आए सीआरपीएफ और एनआईए के महानिदेशक कुलदीप सिंह (DG CRPF And NIA Kuldeep Singh visit Chhattisgarh) तथा छत्तीसगढ़ के महानिदेशक अशोक जुनेजा ने अपनी बैठक में लिया. रविवार को दोनों डीजी की बैठक पुराना पुलिस मुख्यालय रायपुर स्थित विशेष आसूचना शाखा भवन में हुई. इस दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सल परिदृश्य और संचालित नक्सल विरोधी (Anti Naxal Operation in Chhattisgarh) अभियानों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई.

साल 2021 में दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के सामने चित हुए नक्सली

नक्सलियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर बनी रणनीति

बैठक में नक्सलियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई को लेकर रणनीति तैयार की गई. सीआरपीएफ सह एनआईए महानिदेशक कुलदीप सिंह ने छत्तीसगढ़ में अब तक सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संतोष जताया है. साथ ही उन्होंने भविष्य की कार्य योजनाओं पर भी बैठक में चर्चा की. उन्होंने कहा कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नए कैंप खुलने से फायदा हुआ है. इससे बैकअप फोर्स तत्काल मौके पर पहुंच रही है. आगे भी नए कैंप खोलने की तैयारी (New Police Camps Will Open in Chhattisgarh) है. बैठक में सीआरपीएफ व छत्तीसगढ़ पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री से भी की मुलाकात

महानिदेशक कुलदीप सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CRPF DG Kuldeep Singh Met Chief Minister Bhupesh Baghel) से भी उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की. इस दौरान नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान को लेकर चर्चा भी की गई. मौके पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन, एडीजी नितिन अग्रवाल, आईजी साकेत व डीआईजी एके सिंह भी मौजूद थे.