रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो 20 दिसंबर 2022 की स्थिति में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,77,714 रहा. जिसमें अस्पताल से 1,78,669 लोग स्वस्थ हुए. वही होम आइसोलेशन से 9,84,926 लोग ठीक हुए हैं. इस तरह कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 11 लाख 63 हजार 595 है. वहीं इस बीच 14146 लोगों की मौत हुई हुई है. स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोरोना को लेकर विभाग की ओर से कोई भी ढील नहीं दी गई है. कोरोना टेस्टिंग की बात की जाए या फिर मरीजों के उपचार की इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है. सभी जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना जांच की व्यवस्था है. इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन भी लागू है. इसे हटाया या समाप्त नहीं किया गया है.





छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत के आंकड़े (वर्षवार)

राज्य साल 2022 में मौतें साल 2021 में मौतें साल 2020 में मौतें छत्तीसगढ़ 545 10230 3371

एक जनवरी 2021 तक छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति

राज्य कोरोना के एक्टिव केस ठीक हुए मरीजों की संख्या कुल मौतें छत्तीसगढ़ 11435 264769 3371

तीन जनवरी 2022 तक छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति

राज्य कोरोना के एक्टिव केस ठीक हुए मरीजों की संख्या कुल मौतें छत्तीसगढ़ 1273 993882 993882

21 दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति

राज्य कोरोना के एक्टिव केस ठीक हुए मरीजों की संख्या कुल मौतें छत्तीसगढ़ 0 1163595 14146

छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना मरीजों की संख्या शून्य: हालाकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कुल 1281 सैंपल की जांच की गई. जिसमें से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए. और ना ही कोई शर्म करो ना संक्रमित मरीज का उपचार चल रहा है. अब तक जितने करोना मरीज आए हैं सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में वर्तमान में करुणा संक्रमित की संख्या जीरो है.

छत्तीसगढ़ के जिलों के मुताबिक कोरोना की क्या है स्थिति

जिला पॉजिटिव मरीजों की संख्या डिस्चार्ज मरीजों की संख्या कुल मौतें दुर्ग 119865 117952 1913 राजनंदगांव 64089 64533 552 बालोद 30624 30207 417 बेमेतरा 22721 22472 249 कबीरधाम 25138 24879 269 रायपुर 198645 195374 3271 धमतरी 32658 32092 566 बलोदा बाजार 46278 45778 500 महासमुंद 33908 33527 381 गरियाबंद 20757 20560 197 बिलासपुर 77385 76142 1243 रायगढ़ 74295 73294 1001 कोरबा 63991 63388 603 जांजगीर चांपा 64159 63291 868 मुंगेली 26271 26107 170 गो.पे.मरवही 13559 13410 149 सरगुजा 38788 38537 251 कोरिया 29935 29753 182 सूरजपुर 32304 32074 230 बलरामपुर 22844 22722 122 जशपुर 32033 31817 216 बस्तर 24683 24482 201 कोंडागांव 16113 16011 102 दंतेवाड़ा 12269 12239 30 सुकमा 9018 8997 21 कांकेर 28577 28338 239 नारायणपुर 5097 5083 14 बीजापुर 9885 9827 58 अन्य राज्यों से आए मरीज 852 721 131 कुल योग 1177741 1163595 14146

कोरोना से सबसे ज्यादा रायपुर में लोग मरे: इन आंकड़ों के अनुसार कोरोना से मरने वालों में सबसे ज्यादा मरीज रायपुर के हैं . यहां 3271 कोरोना मरीजों की मौत हुई है. वहीं दूसरे नंबर पर दुर्ग रहा, यह 1913 लोगों की कोरोना से जान गई है. इसके बाद बिलासपुर में 1243 लोगों की कोरोना से मौत हुई है. रायपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या ज्यादा होने की वजह यह भी है कि पूरे स्टेट से अधिकतर बिगड़े केस रायपुर पहुंचते थे. और कई बार देरी की वजह से कोरोना मरीजों की हालत बिगड़ जाती थी और उनकी मौत हो जाती थी. यही वजह है कि रायपुर में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत के आंकड़े सामने आए हैं. इसके बाद दुर्ग और बिलासपुर 2 बड़े शहर है जहां लोग उपचार के लिए पहुंचते थे इसलिए इन शहरों में भी मौत के आंकड़े भी ज्यादा है.इन आंकड़ों में 852 ऐसे मरीज हैं जो दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आए थे और उपचार के बाद 721 मरीज ठीक हो कर चले गए लेकिन उनमें से 131 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई.साल 2022 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की अनुमानित जनसंख्या 3,31,99,722 पहुंच गई है।जिसमे पुरुषों जनसंख्या 16,172,638 है और महिलाओं की 16,027,084 है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला रायपुर है, जिसकी जनसंख्या 4,063,872 है.

छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपटने के क्या हैं मौजूदा इंतजाम: छत्तीसगढ़ महामारी नियंत्रण विभाग के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक भी मरीज वर्तमान में नहीं है. प्रदेश में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है. बावजूद इसके स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है. पूरी व्यवस्थाएं बंद नहीं की गई है,की कब कहां जरूरत पड़ जाए. हालांकि जो अस्थाई कोरोना सेंटर बनाए गए थे. उसे समाप्त कर दिया गया है. लेकिन जो स्थाई कोरोना सेंटर हैं उसमें कोविड की जांच, उपचार, दावा सब उपलब्ध है. उसको बंद नहीं किया गया है.



कोरोना टेस्टिंग की छत्तीसगढ़ में क्या है व्यवस्था: डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध है. इसके अलावा भी अन्य शासकीय अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्थ है. साथ ही दुरस्त अंचलों में जहा किसी कारण बस कोरोना टेस्टिंग की सुविधा नहीं है. वहां से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों या हमर लैब में सैंपल मंगा कर जांच की व्यवस्था की गई है. मरीज को वहां जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो घर घर जाकर पहले जांच की जाती थी या फिर बड़े पैमाने पर कैंप लगाकर कोरोना की जांच की जाती थी वह बंद कर दिया गया है.

डॉ सुभाष शर्मा ने कहा कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वह छत्तीसगढ़ में लागू है उसे समाप्त नहीं किया गया है.





छत्तीसगढ़ में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन की बात आई सामने: बहरहाल सरकार और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ में हो रहे विभिन्न आयोजनों कार्यक्रमों, शादी ब्याह सहित अन्य अवसरों पर करोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है. सभी कार्यक्रम आयोजन कोरोना कि पूर्व की भांति संचालित हो रहे हैं. यहां तक की अन्य राज्यों से ट्रेन बस और हवाई जहाज से पहुंचने वाले यात्रियों की जांच पड़ताल भी नहीं की जा रही है. इतना ही नहीं विदेशों से आने वालों की भी कोरोना को लेकर जांच पड़ताल नहीं की जा रही है. हालांकि छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं है. इसलिए प्रदेश के लिए यह राहत भरी खबर है. बावजूद इसके कोरोना और उससे बचाव को लेकर लोगों को सजग रहने की जरूरत है. नहीं तो परिस्थिति कब बदल जाए यह कह पाना मुश्किल है.

छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति में काफी प्रगति देखी जा रही है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक

छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 21 दिसंबर 2022 की स्थिति तक