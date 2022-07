रायपुर : प्रदेश में फिर एक बार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है.पॉजिटिविटी रेट भी प्रदेश में 2% के आसपास रह रहा (Corona guidelines are flying in Chhattisgarh) है. हालांकि कोरोना से अभी किसी की मौत नही हो रही है. लेकिन लगातार प्रदेश और देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी अपनी चिंता जाहिर की है. राज्य सरकार ने भी बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर करते हुए गाइडलाइन भी जारी किया है. केंद्र सरकार के गाइडलाइन में कहा गया है कि ''प्रदेश के सभी बॉर्डर और एयरपोर्ट पर बाहर से आने जाने वालों की चेकिंग की जाएगी. लेकिन गाइडलाइन में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का जिक्र नहीं किया गया है.रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से भी दूसरे राज्यों से यात्री आते जाते हैं. ऐसे में एयरपोर्ट के साथ क्या रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में अभी कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है. इस बारे में ईटीवी भारत में रेलवे स्टेशन,बस स्टैंड और एयरपोर्ट का जायजा लिया.

छत्तीसगढ़ में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही हैं धज्जियां !

एयरपोर्ट पर यात्री प्रशांत राव ने बताया " जब मैंने फ्लाइट के लिए बोर्ड किया तब मेरे पास मास्क नहीं था. फ्लाइट के स्टाफ ने मुझे मास्क दिया. फ्लाइट में मास्क और सैनिटाइजेशन को लेकर कंटिन्यू अनाउंसमेंट हो रहा था. जब मैं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट उतरा. तब लेफ्ट साइड में एक बोर्ड लगा था. जिसमें लिखा था. विदेश से रायपुर आने वाले यात्रियों के लिए इस जगह से जाना है और जो डोमेस्टिक यात्रा कर रहे हैं उनके लिए दूसरी लाइन है. एयरपोर्ट पर हमारा टेंपरेचर जांच किया गया और मास्क , सैनिटेशन भी देखा गया. जो बेसिक गाइडलाइन है उसको लेकर एयरपोर्ट पर खास ख्याल रखा जा रहा (Follow Corona Guidelines at Raipur Airport) है.''ईटीवी भारत ने जब बस स्टैंड का जायजा लिया तो देखा कि बस स्टैंड में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही थी. ना ही किसी ने मास्क पहना था. जब ईटीवी भारत ने लोगों से बात की तो यात्री विकास ने बताया " बस स्टैंड में कहीं कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रही है. वही व्यक्ति खुद लापरवाही बरत रहे हैं. ना किसी के चेहरे पर मास्क है , ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है. जब लोग अपनी सेहत के प्रति और कोरोना के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो कोई क्या ही कर सकता (Negligence towards Corona seen in Raipur bus stand) है."रायपुर रेलवे स्टेशन में भी लापरवाही का आलम दिखा. क्योंकि काफी सारी ट्रेनें रद्द हैं . कुछ ट्रेनें लेट से चल रही है. इस वजह से रायपुर रेलवे स्टेशन में भीड़ भाड़ नजर आई. लेकिन ना किसी चेहरे पर मास्क दिख ना ही सोशल डिस्टेंसिंग. ईटीवी भारत ने यात्रियों से बात की तो यात्रियों ने कहा " व्यक्ति को खुद समझदार होना चाहिए. रायपुर रेलवे स्टेशन में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कोई भी नजर नहीं आ रहा. रेलवे स्टेशन में कुछ स्वास्थ्यकर्मी नजर तो आए लेकिन वो भी सैनिटाइजर और मास्क बेच रहे (Passenger careless in Raipur railway station) थे.प्रदेश में चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है. प्रदेश में सोमवार को पॉजिटिविटी दर 1.17% है. प्रदेश में सोमवार को 11 हजार 329 सैंपल की जांच की गई. जिसमें 132 लोग संक्रमित मिले हैं. प्रदेश में टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या 1040 हो गई है. प्रदेश में सोमवार को किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई है. प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज रायपुर में 249 है , इसके अलावा दुर्ग में 163 और बिलासपुर में 107 एक्टिव मरीज है. प्रदेश के 17 जिलों में 132 कोरोना संक्रमित मरीज सोमवार को मिले.