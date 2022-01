रायपुर: छत्तीसगढ़ में नए साल के सेलिब्रेशन में करोड़ों की शराब (Sale of Liquor on New Year in raipur ) लोग पी गए. रायपुर जिले में 31 दिसंबर को देसी और अंग्रेजी शराब मिलाकर करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपये की बिक्री हुई. आइए जानते है कि दूसरे जिलों में कितनी शराब बिकी.

सरगुजा में नए साल पर शराब की बिक्री (sale of liquor on new year in surguja)

31 दिसंबर को जिले में 7 शराब दुकानों में 47 लाख रुपए की अंग्रेजी/देशी शराब बिकी. जबकि जिले में हर महीने महज 22 से 23 लाख रुपये की ही शराब बिकती है. 31 दिसंबर को एक दिन में 2 महीने की बिक्री के बराबर शराब बिकी है.

कोरबा में नए साल पर शराब की बिक्री (sale of liquor on new year in korba)

सामान्य दिनों में जिले के 18 देसी और 20 विदेशी सहित कुल 38 मदिरा दुकानों में लगभग 50 लाख रुपये की बिक्री होती है. 31 तारीख को एक दिन में 1 करोड़ 26 लाख रुपये की शराब बिकी.

जशपुर में नए साल पर शराब की बिक्री (sale of liquor on new year in jashpur)

शहर की शराब दुकान में लगभग 8 लाख 50 हजार की शराब बिकी.

बालोद में नए साल पर शराब की बिक्री (sale of liquor on new year in balod)

नए साल के सेलिब्रेशन में लोगों ने 1.25 करोड़ रुपए की शराब गटक लिया.

कोंडागांव में नए साल पर शराब की बिक्री (sale of liquor on new year in kondagaon)

31 दिसबंर 2021 को जिले में 3 विदेशी मदिरा और 2 देशी मदिरा की दुकानों से 20 लाख की शराब की बिक्री हुई जो बाकी दिनों से दुगुनी थी.