bhanupratappur by election results 2022 भानुप्रतापपुर उपचुनाव का दंगल अब काउंटिंग के लिए तैयार है. वोटों की गिनती भानुप्रतापपुर पीजी कॉलेज में होगी. counting in bhanupratappur bypoll सुबह आठ बजे भानुप्रतापपुर में मतगणना होगी. जानिए मतगणना के लिए क्या खास व्यवस्थाएं की गई है. kanker latest news

भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी से पटखनी मिली है, लेकिन भाजपा गुजरात विधानसभा और हिमाचल विधानसभा में जीत का दावा कर रही है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने बात की...

Chhattisgarhi actor Omkar Tiwari बिलासपुर में सिम्स के डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ी एक्टर का पैर कटने से बचा लिया. सड़क हादसे में घायल एक्टर ओंकार तिवारी के पैर की हड्‌डी टूट गई थी.Omkar Tiwari leg saved from amputated

Dead body of couple found in Jagdalpur जगदलपुर में प्रेमी जोड़े की लाश पेड़ से लटकी मिली है. बताया जा रहा है कि युवक शादी शुदा था. लेकिन उसका पहले से इस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और केस की जांच में जुट गई है. lover couple committed suicide in bodhghat

Reservation bill 2022 छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जारी है. बुधवार को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आरक्षण विधेयक 2022 को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने राज्यपाल के कार्यों को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखने की बात कहते हुए भरोसा जताया है कि राज्यपाल अपने कमिटमेंट के अनुसार जल्द विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगी.

Bilaspur latest news बिलासपुर के अरपा नदी में दो बैराज तैयार किया जा रहा है. जिसमें एक सरकंडा के लोधी पारा में और दूसरा शनिचरी बाजार के पास पचरीघाट में तैयार किया जा रहा है. विधायक शैलेश पांडेय बुधवार ने सीएम भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट अरपा नदी में बन रहे बैराज का औचक निरीक्षण किया. यहां बैराज निर्माण की लेटलतीफी को लेकर विधायक ने जमकर नाराजगी जताई.

कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन कितना अहम, छत्तीसगढ़ की राजनीति पर कितना होगा असर

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है. यह अधिवेशन दो फरवरी से चार फरवरी तक चलेगा. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इस अधिवेशन में कांग्रेस का महामंथन होगा. इसके अलावा साल 2023 में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस लिहाज से भी कांग्रेस का यह राष्ट्रीय अधिवेशन खास हो जाता है. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

CM Bhupesh Baghel visit to Gariaband सीएम भूपेश बघेल गरियाबंद के दौरे पर थे. यहां उन्होंने बनारसी अंदाज में पान का मजा लिया. CM Baghel ate paan in Gariaband माथे पर चंदन टीका लगाए सीएम ने फेमस पान सेंटर पहुंचकर पान खाया और पुराने दिनों को याद किया.CM Bhupesh Baghel at Famous Paan Center सीएम का ये अंदाज देख हर कोई दंग रह गया

Raipur latest news राजधानी में बिजली बिल में सुरक्षा निधि के नाम पर अवैध वसूली के खिलाफ भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बुधवार को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में बिजली ऑफिस का घेराव किया गया. इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.

गुजरात विधानसभा चुनाव का परिणाम गुरुवार को आएगा. सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती होगी. इसकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी, युवा नेता हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकोर समेत कुल 1,621 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. गुजरात चुनाव में कुल 70 राजनीतिक दलों और 624 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया है.

