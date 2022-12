जगदलपुर: Dead body of couple found in Jagdalpur जगदलपुर शहर में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. फिलहाल सुसाइड का कारण अज्ञात बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि रात में दोनों घर से निकल गए थे. over couple committed suicide in bodhghatदूसरे दिन रेलवे की नर्सरी में एक पेड़ के फंदे से लटकते हुए दोनों की लाश मिली है. पुलिस के मुताबिक युवक की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी. जिस लड़की के साथ उसने फांसी लगाई है. उसके साथ प्रेम प्रसंग का मामला कई महीनों से चल रहा था. मामला जिले के बोधघाट थाना क्षेत्र का है.bodhghat Jagdalpur crime news

बोधघाट थाना क्षेत्र की वारदात: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृत युवक का नाम हरविंदर है. वह जगदलपुर के गुंडाधुर वार्ड का रहने वाला था. हरविंदर का प्रेम प्रसंग नयामुंडा की रहने वाली युवती प्रीति से चल रहा था. लेकिन युवक की शादी किसी दूसरे लड़के से हो गई. हरविंदर की शादी के 6 महीने पूरे हुए हैं. शादी के बाद भी युवक अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था.



मंगलवार की रात को दोनों गए थे साथ: पुलिस ने बताया कि मंगलवार की रात को दोनों अपने घर से साथ निकले थे. जब देर रात तक घर नहीं लौटे तो परिजन दोनों को खोजने के लिए निकले. पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं लगा. दूसरे दिन यानी आज बुधवार की सुबह ग्रामीण लकड़ी लेने के लिए नर्सरी की तरफ गए हुए थे. इसी बीच उनकी नजर फांसी के फंदे पर लटकती हुई दो लाश पर पड़ी. जिसकी जानकारी फौरन पुलिस को दी गई. पुलिस ने पुष्टि की ये लाश हरविंदर और प्रीति की है.

बस्तर पुलिस जांच में जुटी: इस घटना की जांच में बस्तर पुलिस जुट गई है. बस्तर एएसपी निवेदिता पॉल ने बताया कि जैसे ही इस बात की जानकारी मिली. फौरन जवानों को मौके के लिए भेजा गया. दोनों के शव को फंदे से उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया गया. प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या प्रतीत होता है. दोनों ने सुसाइड क्यों किया. इस पर पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस जांच के बाद ही विस्तृत जानकारी मिल पाएगी.