Naxalites killed in encounter in Bijapur बीजापुर के मिरतुर के पोमरा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली ढेर हुए हैं. महिला सहित तीन नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं. बीजापुर पुलिस अधीक्षक संजय वार्ष्णेय ने इसकी पुष्टि की है. chhattisgarh morning top new

Constitution Day in Abujhmad नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया. इस अवसर पर ग्रामीणों को संविधान की शपथ दिलाई गई. गांव वालों को गोंडी भाषा में यह शपथ दिलाई गई. ग्रामीण चार नवंबर से तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं. गोटाल परगना घोटूल में आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया.

Election campaign of Congress in Bhanupratappur भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री जी छत्तीसगढ़ी डांसरों के साथ जमकर डांस करते दिख रहे हैं. Bhanupratappur by election 2022 कवासी लखमा छत्तीसगढ़ी गाने तोर पिरित का धुन में संगवारी गाने पर डांस कर रहे हैं. मंत्री जी के डांस का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. Bhanupratappur election

भानुप्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी समाज द्वारा गांव-गांव में अपने प्रत्याशी को वोट दिलाने की शपथ दिलवाने का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है. गौरतलब हो कि सर्व आदिवासी समाज द्वारा गांव-गांव में अपने प्रत्याशी को वोट देने को लेकर शपथ दिलवाने के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं. विधानसभा उप निर्वाचन-2022 एक प्रत्याशी को वोट दिलाने का शपथ वायरल होने पर एसडीएम भानुप्रतापपुर ने संबंधितों को नोटिस जारी किया है. Bhanupratappur byelection 2022

रायपुर में शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने किसानों की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून गारंटी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन देने से पहले किसान संगठन के लोगों ने जमकर नारेबाजी की.(Farmers memorandum to President against central)

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने शनिवार से जोगी जन अधिकार पदयात्रा की शुरू की. यह पदयात्रा का पहला चरण है. जिसमें पार्टी सुप्रीमो अमित जोगी पत्नी ऋचा जोगी समेत मल्हार के देवी डिडनेश्वरी की पूजा कर पदयात्रा प्रारंभ की. पदयात्रा के समय अमित जोगी ने जनसभा को संबोधित किया. जनसभा में अमित जोगी ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए और मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया.

Fraud in name of selling cheap gold in Raipur रायपुर में गोल्ड बेचने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. आरोपी लोगों को जमीन खरीदने का लालच देता था और इसके साथ सस्ते दर पर सोना बेचने का झांसा देकर उनसे ठगी की वारदात को अंजाम देता था. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. Raipur crime news

गोंडवाना स्टूडेंटस यूनियन छत्तीसगढ़ ने धरना प्रदर्शन के बाद स्टूडेंट यूनियन रैली निकालकर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह के निवास का घेराव करने की कोशिश की और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा. गोंडवाना स्टूडेंटस यूनियन छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पर 8 सूत्रीय मांग हैं. जिसमें आरक्षण सहित पूरे प्रदेश के छात्रावासों में कई तरह की समस्याओं का सामना गोंडवाना स्टूडेंटस यूनियन छत्तीसगढ़ के छात्र-छात्राओं को करना पड़ रहा है. जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया.

छत्तीसगढ़ में धमतरी रायपुर फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है. हालांकि इसका निर्माण कार्य 2 साल पहले ही पूरा हो जाना था, लेकिन ठेका कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में पहुंचने के बाद निर्माण कार्य 2 साल तक बंद रहा. बाद में उसी ठेका कंपनी जीकेसी प्रोजेक्ट लिमिटेड को पुरानी दर पर दोबारा इसका निर्माण कार्य सौंपा गया है. फोर लाइन निर्माण में कोरोना और लॉक डाउन का भी असर पड़ा है.

सरगुजा में दस साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है. बच्चा घर से खेलने के लिए गया था. तभी वह लापता हो गया. खोजबीन के दौरान बच्चे का शव जमीन के नीचे गड्ढे में दफन मिला. पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर शव को निकालने का काम कर रही है.

