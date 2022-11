.

भानुप्रतापपुर उपचुनाव प्रचार में कवासी लखमा का डांस, छत्तीसगढ़ी गाने पर थिरके आबकारी मंत्री Published on: 15 minutes ago

Election campaign of Congress in Bhanupratappur भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री जी छत्तीसगढ़ी डांसरों के साथ जमकर डांस करते दिख रहे हैं. Bhanupratappur by election 2022 कवासी लखमा छत्तीसगढ़ी गाने तोर पिरित का धुन में संगवारी गाने पर डांस कर रहे हैं. मंत्री जी के डांस का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. Bhanupratappur election यह वीडियो शुक्रवार को कवासी लखमा के चुनाव प्रचार का है. कांकेर के चारामा ब्लॉक के गोटीटोला में गांव में वह चुनाव प्रचार कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने डांस किया. यहां कला जत्था के कलाकार पहुंचे हुए थे और कांग्रेस के पक्ष में डांस कर चुनाव प्रचार कर रहे थे. Lakhma dance in Bhanupratappur election तभी आबकारी मंत्री कवासी लखमा वहां पहुंच गए. मंत्री जी कलाकारों को डांस करता देख खुद को रोक नहीं पाए और डांस करने लगे. Minister Kawasi Lakhma dance in Bhanupratappur