रंगारंग कार्यक्रम के बीच राज्य सरकार द्वारा आयोजित पहला झारखंड जनजातीय महोत्सव का समापन हो गया है. राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित दो दिवसीय जनजातीय महोत्सव (TRIBAL FESTIVAL) के समापन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel उपस्थित हुए. इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स ने भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है.इसी कड़ी में दुर्ग जिले की आकर्षि कश्यप ने भी मेडल जीता और देश का नाम रौशन (Akarshi Kashyap warmly welcomed in the durg) किया.

पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सालों से तिरंगा नहीं फहराया गया (tiranga is not hoisted in Bastar for years ) है. सालों से ये संभाग नक्सलियों के खौफ तले जी रहा है. बस्तर संभाग और यहां के रहवासी आज भी आजादी की राह तक रहे हैं.

सावन पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, इस दिन बहनें अपने सभी भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधती हैं. रक्षाबंधन के त्योहार को राखी के नाम भी जाना जाता है. इस बार राखी के पर्व को लेकर कुछ संशय की स्थिति पैदा हो गई. जानिए कब बांध सकती हैं बहनें भाइयों की कलाई पर राखी.

आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रायपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मंगल पांडे के प्रपौत्र रघुनाथ पांडे ने शिरकत किया. इस दौरान ईटीवी भारत से उनकी खास बातचीत (Mangal Pandey grandson Raghunath Pandey) हुई. रघुनाथ पांडे ने मौजूदा दौर की राजनीति पर चिंता जाहिर की है.

दुर्ग जिले में दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. शिवनाथ नदी के किनारे बसे बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात (Thousands cusecs of water released in Shivnath river) बन गए हैं.

झीरम नक्सली हमला मामले में हाईकोर्ट ने जांच आयोग को दोबारा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. धरमलाल कौशिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है.

छत्तीसगढ़ सरपंच संघ ने रायपुर में बघेल सरकार के खिलाफ हल्ला बोला (protest of chhattisgarh sarpanch union in raipur) है. सरपंच संघ ने बघेल सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप (chhattisgarh sarpanch sangh) लगाया है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के प्रदेश सचिव मोती पटेल ने कहा है कि सरकार उनकी 11 सूत्रीय मांगों को नहीं मानती है तो सड़क पर उतरकर छत्तीसगढ़ सरपंच संघ उग्र प्रदर्शन करेगा.

सरगुजा में मूक बधिर बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया (Sexual harassment of deaf and dumb children in Ambikapur) है.

जस्टिस यूयू ललित भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश होंगे. केंद्र सरकार ने अगले सीजेआई के लिए उनके नाम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है. मौजूदा सीजेआई एनवी रमना ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है. सीजेआई रमना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

