धमतरी में एक शख्स पिछले 25 साल से कौवों को भोजन करा रहे (unique friend of crows in dhamtari) हैं. पितृपक्ष के मौके पर हर साल कौवें इनकी छत पर इकट्ठा होते हैं. जहां वे हर रोज इन्हें भोजन कराते हैं. ये क्रम तीन से चार महीने तक चलता रहता है. Dhamtari latest news

unique friend of crows : धमतरी में कौवों का अनोखा दोस्त प्रकाश आडवाणी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

beauty contest in Salasar temple Raipur: रायपुर के सालासर मंदिर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन करने पर जमकर हंगामा हुआ. कार्यक्रम की जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जैसे ही मिली, भारी संख्या में बजरंगी सालासर मंदिर पहुंच गए और हंगामा करने लगे.

रायपुर के मंदिर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट, अचानक आ धमके बजरंगी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

exhibition on PM Modi birthday: नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास मनाने के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा जगह जगह सेवा पखवाड़ा चला रही है. पीएम की डॉक्यूमेंट्री के जरिए उनके कामों को दिखाया जा रहा है. रायपुर के मैग्नेटो मॉल में छत्तीसगढ़ भाजपा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए. BJP organized exhibition on PM Modi birthday

पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने लगाई प्रदर्शनी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के संकेत दिए ( indication of regularization of irregular employees) हैं. सरकार ने सभी विभागों से अनियमित कर्मचारियों के आंकड़े मांगे हैं . इन आंकड़ों में वेतन सहित कई तरह की जानकारी मांगी गई है. इस जानकारी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सकता है.लेकिन बीजेपी ने इस पर निशाना साधते हुए चुनावी स्टंट करार दिया (BJP calls Bhupesh government political stunt ) है.

छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के नियमितीकरण के संकेत, बीजेपी ने बताया चुनावी स्टंट पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजनांदगांव में आदिवासी छात्रावास की छात्राओं ने अधीक्षका पर प्रताड़ना का आरोप लगाया. छात्राओं का कहना है कि सुप्रीटेंडेंट उनके साथ मारपीट करती है और जातिगत टिप्पणी भी करती है. मामले में पुलिस और सांसद संतोष पांडे ने कार्रवाई की बात कही हैं. Rajnandgaon Post matric tribal hostel

राजनांदगांव में आदिवासी छात्रावास अधीक्षिका पर प्रताड़ना का आरोप पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

making idol of Maa Durga in raipur: दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर कुम्हार परिवार जुटा हुआ हैं. पूरा परिवार मिलकर दुर्गा मां की प्रतिमा बना रहा है. कुम्हार परिवार का कहना है कि मूर्ति बनाने के लिए सामान काफी महंगा हो गया है लेकिन पुश्तैनी धंधा को बचाने के लिए इस काम को कर रहे हैं. Durga idol making became very expensive

दुर्गा उत्सव की तैयारी में जुटा कुम्हार परिवार, पुश्तैनी कला बचाने की जद्दोजहद पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

congress in active mode: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 को अभी समय है. लेकिन अभी से ही चुनावी सरगर्मी दिख रही है. एक तरफ भाजपा और आरएसएस ने राजधानी रायपुर में डेरा डालकर आगे की रणनीति बनाई तो अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया भी लंबे दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं. effect of BJP RSS meeting on Chhattisgarh politics

छत्तीसगढ़ में भाजपा की मैराथन बैठक के बाद एसी कमरों में नहीं फील्ड में उतरेगी कांग्रेस पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Indian Swachhata League contest: इंडियन स्वच्छता लीग प्रतियोगिता में माई अंबिकापुर नगर निगम भी शामिल हुआ है. अंबिकापुर को देश में नंबर वन लाने के लिए सभी अंबिकापुरवासी शामिल हुए. सभी ने श्रमदान कर अंबिकापुर को स्वच्छता रैकिंग में नंबर 1 लाने का संकल्प लिया.

स्वच्छता लीग में माई अंबिकापुर स्वच्छ टीम ने किया आगाज पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 8 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के एनक्लोजर में छोड़ा. इसी के साथ भारत में चीतों की वापसी हो गई. देश की जमीन पर अब चीते आबाद होंगे. पीएम मोदी ने लीवर घुमाकर कुनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा और उनकी फोटोग्राफी करते नजर आए.

PM नरेंद्र मोदी ने MP के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को विशेष बाड़े में छोड़ा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजनांदगांव में आदिवासी छात्रावास की छात्राओं ने अधीक्षका पर प्रताड़ना का आरोप लगाया. छात्राओं का कहना है कि सुप्रीटेंडेंट उनके साथ मारपीट करती है और जातिगत टिप्पणी भी करती है. मामले में पुलिस और सांसद संतोष पांडे ने कार्रवाई की बात कही हैं. Rajnandgaon Post matric tribal hostel

राजनांदगांव में आदिवासी छात्रावास अधीक्षिका पर प्रताड़ना का आरोप पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें