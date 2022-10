Chhattisgarh Rajyaotsava 2022 छत्तीसगढ़ में आगामी 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है. रायपुर के साइंस कॉलेज में कार्यक्रम को रखा गया है.जिसकी तैयारियां अंतिम चरण पर है.सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार शाम को साइंस कॉलेज के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया.

Chhattisgarh Rajyaotsava 2022 : सीएम भूपेश ने लिया राज्योत्सव तैयारियों का जायजा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरबा शिक्षा विभाग की जारी पदोन्नति सूची में अनियमितता और आपसी सांठगांठ के आरोपों के बाद कोरबा कलेक्टर ने सूची को निरस्त कर दिया था. अब नए सिरे से पारदर्शिता के साथ काउंसिलिंग के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जानी है. काउंसिलिंग के लिए समिति का भी गठन किया गया है. शिक्षक संघ भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सुझाव दे रहे हैं.

Korba latest News: पदोन्नति सूची निरस्त होने के बाद अब काउंसलिंग पर टिकी नजर, प्रक्रिया को लेकर असमंजस पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश स्तरीय महतारी हुंकार रैली का आयोजन करने जा रही है. शराब बंदी, महिला विरोधी कार्रवाई, महिला उत्पीड़न, महिला अपराध संबंधी गतिविधि को लेकर भाजपा यह रैली कर रही है. लेकिन इस रैली के पहले ही बिलासपुर जिला प्रशासन ने दो महीने के लिए शहर के कई सड़कों और चौराहों पर धारा 144 लगा दिया है.

महतारी हुंकार रैली: बिलासपुर में रैलियों पर प्रतिबंध को लेकर गरमाई राजनीति पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mohan Bhagwat to visit Chhattisgarh in November जशपुर और अंबिकापुर में कार्यक्रम में शामिल होने आरएसएस चीफ मोहन भागवत दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. उनके दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है. Bhagwat visit Chhattisgarh in November

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 2 महीने में छत्तीसगढ़ का दूसरा दौरा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mushroom farming in chhattisgarh मशरूम का उत्पादन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही किसानों के द्वारा किया जा रहा है. जिसका उपयोग गर्भ कैंसर और कुपोषण जैसी बीमारी से भी लड़ने में सहायक है. Ghanshyam Das Sahu agricultural scientist at Indira Gandhi Agricultural University

गर्भ कैंसर और कुपोषण से लड़ने में सहायक है मशरूम, जानिए कैसे और कब करें मशरूम की खेती पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

south Asian football tournament खेलों के मामले में छत्तीसगढ़ नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है. सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप, चैस का इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये ऐसी चैंपियनशिप है जिसका पहली बार छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ. छत्तीसगढ़ की डायरी में उपलब्धि का एक और पन्ना जुड़ गया है. प्रदेश की बेटी आकांशा सोनी SAFF Championship में रैफरी के लिए चयनित हुई है. Akansha Soni of Chhattisgarh

SAFF Championship: छत्तीसगढ़ की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में बनेगी रैफरी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ambikapur latest news सरगुजा जिले में युवाओं ने गौ सेवा मंडल नामक संगठन बनाया है. ये संगठन गायों समेत तमाम बेजुबान जानवरों की सेवा और संरक्षण के लिए काम करता है. इस संस्था के पास एक एम्बुलेंस भी है. जिसमें दुर्घटना में घायल हुए या बीमार पशुओं को इलाज के लिये वेटनरी हॉस्पिटल लाया जाता है. 5 हजार से अधिक रेस्क्यू बीते 5 वर्षों से यह संगठन सरगुजा संभाग में काम कर रहा है. करीब 5 हजार से भी अधिक रेस्क्यू इस टीम के द्वारा किया गया है.

Ambikapur latest news अंबिकापुर में बेजुबानों के मसीहा बनें युवा, एक कॉल में पहुंचती है मदद पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Foundation Day छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य स्थापना के मौके पर 1 नवंबर को शासकीय अवकाश की घोषणा की है. इस दिन शासकीय कार्यालयों के साथ सभी संस्थाओं में अवकाश रहेगा. बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हर साल राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस बार राज्योत्सव के साथ अंतरराष्ट्रीय आदिवासी नृत्य का आयोजन किया जा रहा है.Government holiday declared

Chhattisgarh rajyotsava 2022 : छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन शासकीय अवकाश घोषित पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायगढ़ में बुधवार को शहर के एक युवा व्यवसायी मयंक मित्तल ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली. बताया जा रहा है कि जुआ और क्रिकेट सट्टा में लाखों का कर्ज होने के कारण युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है. वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा कि अभी विवेचना हो रही है विवेचना के बाद जो तथ्य निकलकर आएंगे उसे सार्वजनिक किया जाएगा.businessman commits suicide in raigarh

रायगढ़ में व्यवसायी ने की आत्महत्या, अंतिम यात्रा में जुआ सट्टा के खिलाफ तख्तियां लेकर पहुंचे लोग पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

India vs Netherlands Match में खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत प्रदर्शन को सुधारते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की है. विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में अर्ध शतक लगाते हुए अपने अपने कई रिकॉर्ड्स सुधारे हैं.

भारत बनाम नीदरलैंड मैच में बने ये रिकॉर्ड्स, पाकिस्तान को भी छोड़ा पीछे पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें