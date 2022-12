बिलासपुर में बुधवार को हिस्ट्रीशीटर संजीव त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या (murder case of history sheeter in bilaspur) कर दी गई थी. इस मामले में अब परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं. पुलिस की शक की सुई उसके भाई कपिल त्रिपाठी की तरफ मुड़ गई है. पिता के मोबाइल पर मिले ऑडियो से रता चला है कि भाई ने ही हत्या के वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी. उसके फार्महाउस पर कुछ दिनों से अज्ञात लोगों के रहने की जानकारी भी सामने आ रही है. जिससे पुलिस को शक है कि वारदात को अंजाम देने वाले शार्प शूटर को यही रखा गया होगा.

हिस्ट्रीशीटर के हत्या मामले में कई खुलासे, शक की सुई मृतक के भाई पर

minor boy raped and killed girl child छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र से लापता 8 साल की मासूम की लाश की गुत्थी सुलझ गई है. मासूम की हत्या पड़ोस में रहने वाले 14 साल के नाबालिग लड़के ने की थी. उसने मासूम को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया, फिर दुष्कर्म के बाद बच्ची का गला घोंटकर हत्या कर दी. boy arrested by police इस हत्याकांड के खुलासे के बाद राजधानी सहम उठी है. लोगों के मन में अब यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि आखिरकार हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है. raipur crime news

छत्तीसगढ़: रायपुर में 8 साल की बच्ची का अपहरण, बलात्कार, हत्या के आरोप में नाबालिग गिरफ्तार

राज्यपाल अनुसूईया उइके (Governor Anusuiya Uikey) के आरक्षण संशोधन विधेयक पर साइन नहीं करने को लेकर अब राजनीति गरमा गई है. इस मामले में पहले से ही हमलावर रही कांग्रेस ने राज्यपाल के दस बिंदुओं को लेकर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के प्रवक्ता और मंत्री रविंद्र चौबे (minister Ravindra Choubey) ने कहा है कि जैसे बयान भाजपा के लोग दे रहे हैं वैसे ही प्रश्नों को राजभवन से सरकार को भेजा गया है जो बिल्कुल भी उचित नहीं है.

आरक्षण विधेयक पर भाजपा के बयानों के जैसे ही राज्यपाल के सवाल: रविंद्र चौबे

भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) से उत्साहित कांग्रेस अब नया अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है (Congress to plan next nationwide campaign). 23 दिसंबर को इसके लिए बैठक बुलाई गई है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता अमित अग्निहोत्री की रिपोर्ट.

नया देशव्यापी अभियान चलाने की तैयारी में कांग्रेस, 23 दिसंबर को बैठक

sarguja latest news गुरूवार को चिरगा में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान एल्युमिनियम प्लांट का विरोध कर रहे सैकड़ों ग्रामीण भी पहुंचे (Opposition to Chirga aluminum plant) हुए थे. वे सभी मंत्री अमरजीत भगत से मिलना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व प्रसाशन की टीम द्वारा ग्रामीणों को रोका गया. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अगले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलते समय मंत्री अमरजीत भगत ग्रामीणों के बीच पहुंच गए और उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीणों ने मंत्री अमरजीत भगत को घेर लिया और उन्हें जाने नहीं दे रहे थे.

चिरगा एल्युमिनियम प्लांट का विरोध, ग्रामीणों के बीच घिरे मंत्री अमरजीत भगत

बेमेतरा में अंधे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है. आरोपियों ने हत्या के बाद एक खत के माध्यम से पुलिस को खुली चुनौती दी थी. खत में आरोपियों ने कोड वर्ड किंग नाम से इलाके में एक और हत्या करने की धमकी दी थी. जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की धरपकड़ की. Bemetara crime news

बेमेतरा के खैरी गांव हत्याकांड का खुलासा, नाबालिग आरोपी ने पुलिस को दी थी चुनौती

सूर्यदेव लगभग 30 दिन तक एक ही राशि में संचरण करते हैं. वर्तमान में ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं. सूर्य 16 दिसंबर 2022 को धनु राशि (Dhanu shankranti 2022) में प्रवेश करेंगे. धनु संक्रान्ति 16 दिसंबर सूर्य राशि परिवर्तन के साथ ही सूर्य कालपुरुष की कुंडली में 9वें भाव में गोचर करेंगे. आइये जानते हैं , सूर्य के धनु राशि में गोचर का राशियों पर असर. Surya rashi parivartan prediction with remedies . Sun transit effect . kharmas 2022 . Sun transit Sagittarius .

सूर्य राशि परिवर्तन से होगा शुरू होगा 1 माह का खरमास, जानिए अपनी किस्मत का हाल और एक उपाय