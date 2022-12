लुसैल स्टेडियम में गत चैंपियन फ्रांस के सामने अर्जेंटीना की चुनौती थी. दोनों टीमों के बीच फुल टाइम तक स्कोर 2-2 से बराबर रहा. इसलिए यह मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा. वहां भी स्कोर 3-3 से बराबर रहा. जिससे पेनल्टी शूट के जरिए फैसला हुआ.

पेनल्टी शूट आउट में जीतकर अर्जेंटीना बना फीफा चैम्पियन, काम न आयी एम्बापे की हैट्रिक, मेसी का सपना पूरा

बिलासपुर के संजू त्रिपाठी मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. Big disclosure in Sanju Tripathi murder पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर हत्या हुई. संजू त्रिपाठी के सगे संबंधियों ने इस मर्डर कांड की साजिश रची. पिता और सगे भाइयों के साथ मिलकर मर्डर कांड की प्लानिंग की गई. पूरी प्लानिंग के साथ संजू त्रिपाठी का मर्डर किया गया. Bilaspur Crime News

बिलासपुर संजू त्रिपाठी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, संपत्ति विवाद में हुआ मर्डर, 11 आरोपी गिरफ्तार

कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रवींद्र चौबे ने रविवार को प्रेसवार्ता (Ravindra Choubey press conference in raipur) की. जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार के 4 साल की उपलब्धियां गिनाई. Four years of Baghel government रवींद्र चौबे ने कहा कि भाजपा हमारी योजनाओं की आलोचना करती है, लेकिन केंद्र की सरकार हमारी सारी योजनाओं को पुरस्कार दती है. उनहोंने राजभवन से विधेयक पास होने में हो रही देरी पर अपनी चिंता जाहिर की है. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है. Baghel government report card राज्य सरकार 4 सालों के दौरान किये गये कामों और अपनी योजनाओं के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार की कमियों को हथियार बनाकर जनता के बीच पहुंच रही है. Raipur latest news

मिशन 2023 की लड़ाई का कांग्रेस ने किया खुलासा, किसानों मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव

पूरा प्रदेश रविवार को संत गुरु घासीदास बाबा की 266वीं जयंती मना रहा है. Big news of Chhattisgarh इस मौके पर पेंशनबाड़ा स्थित शासकीय आदर्श छात्रावास में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के सम्मेलन का आयोजन किया गया. CM Baghel in Guru Ghasidas Jayanti कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण पर बड़ा बयान देते हुए राजभवन से आरक्षण रोकने का आरोप लगाया. इस दौरान एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग छात्रावास के लिए बड़ी घोषणा भी की. Raipur latest news

Big news of Chhattisgarh: आरक्षण पर सीएम बघेल का बड़ा बयान, राजभवन पर बिल को रोकने का लगाया आरोप

राजनांदगांव के बोरतलाव थाना क्षेत्र के जंगल में हुए अंधे कत्ल (Rajnandgaon murder case) की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है. Rajnandgaon crime news पुलिस ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा (Rajnandgaon police solved mystery of blind murder) किया है. हत्या का कारण पैसे का लेनदेन और ब्लैकमेलिंग बताया जा रहा है. मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

राजनांदगांव में गर्लफ्रेंड बनी विलेन, लवर का किया मर्डर, ड्रम में बंदकर फेंकी लाश

जानेंगे आज की लकी राशियां 19 दिसंबर 2022 राशिफल में. आज कैसा रहेगा आपका दिन, नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा! जीवनसाथी के साथ कैसा बीतेगा आज का दिन, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए Etv Bharat पर पढ़ें, आज का राशिफल. Daily Horoscope 19 December 2022 . Aaj ka rashifal . Daily rashifal 19 December 2022 .

Love Rashifal: लव-बर्ड्स की लाइफ में नया रोमांस, जानें अपनी लव लाइफ का पूरा हाल

Daily Rashifal 19 December: कैसा बीतेगा आज का दिन जानिए अपना आज का राशिफल