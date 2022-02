छत्तीसगढ़ में कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा: सरकार ने दी 50-50 हजार की राशि

प्रदेश में कोरोना से मौतों पर मुआवजा बांटा गया है. कोरोनों से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि बांटी गई है. 19 हजार 296 मामलों में अब तक 96 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी (Compensation on death due to corona in Chhattisgarh ) है. Click Here

राजनीति में "कांग्रेस"...अमित शाह हेराफेरी करते हैं क्या, जितना कहते हैं आंकड़े उतने ही आते हैं : ताम्रध्वज साहू

देश के पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं. जबकि सबसे रोचक राजनीति उत्तर प्रदेश चुनाव पर हो रही है. यूपी चुनाव में कांग्रेस के सफाये वाले बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमा गई है. गृहमंत्री ने अमित शाह पर करारा प्रहार किया है. Click Here

50 आईएफएस अधिकारियों का तबादला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक का भी हुआ ट्रांसफर

छत्तीसगढ़ वन विभाग में सोमवार को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई. राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा (IFS) के 50 अफसरों का तबादला कर दिया है. इसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(APCCF) से लेकर उप वन संरक्षक तक शामिल हैं. Click Here

छत्तीसगढ़ की बेटियां हो रहीं जागरूक, मंडप से अफसरों को फोन कर रुकवा रहीं बाल विवाह, कहती हैं-हमें पढ़ना है...

बाल विवाह समाज के लिए कोढ़ है. गाहे-बगाहे बाल विवाह के मामले उजागर होते ही रहते हैं. जो मामले शादी से पहले उजागर हो जाते हैं, उन्हें तो रोक लिया जाता है. लेकिन बाल विवाह के कई मामले सामने नहीं आ पाने के कारण नहीं रुक रहे हैं. केंद्र सरकार ने लड़कियों के बालिग होने की उम्र सीमा अब 21 साल कर दी है. Click Here

दुर्ग के छात्रों ने बनाया अनोखा इलेक्ट्रॉनिक साइकिल,जानिए एंटी थेप्ट खूबियों सहित इस साइकिल में क्या है खास

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए दुर्ग के छात्रों ने अनोखी इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई है. भिलाई के रूंगटा कॉलेज आर 1 के बीई इलेक्ट्रिकल फाइनल इयर के छात्रों ने कम कीमत में इस खास साइकिल को तैयार किया है. Click Here

बिलासपुर सिम्स में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी, प्रबंधन मामले को दबाने में जुटा

बिलासपुर सिम्स मेडिकल कॉलेज में हर दिन दो बच्चों की मौत हो रही (child death case in bilaspur cims) है. लगातार हो रही बच्चों की मौत से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने लगे हैं. Click Here

रायपुर में अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, नारकोटिक्स विंग ने चार तस्करों को किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार फैलता जा रहा है. प्रदेश में नशे के सौदागर ड्रग्स की खेप लाकर यहां के युवाओं को इसके जाल में फंसा रहे हैं. पुलिस अब इन नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्शन में है. रायपुर पुलिस की नारकोटिक्स टीम ने ब्राउन शुगर, चरस गांजा और प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. Click Here

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य, इन ट्रेनों का परिचालन प्रभावित

बिलासपुर खरसिया-झाराडीह-राबर्टसन सेक्शन में चौथीलाइन कनेक्टीविटी के लिये नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है. इस वजह से 22 से 26 फरवरी तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा. ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने की वजह से यात्रियों को कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. Click Here